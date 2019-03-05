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Введут ли в Беларуси балльную систему штрафов за нарушение ПДД?

06.03.2019 10:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Введут ли в Беларуси балльную систему штрафов за нарушение ПДД?
АиФ

Как рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1» министр внутренних дел Игорь ШУНЕВИЧ, есть вероятность, что в стране введут балльную систему борьбы со злостными нарушителями Правил дорожного движения.

По его словам, многие страны уже пошли по этому пути. «Как мы полагаем, это возымеет профилактический эффект. Это будет достаточно серьезное наказание за игнорирование Правил дорожного движения», - отметил Игорь Шуневич. «Думаю, если после введения этих дополнительных норм ситуация на дорогах не станет значительно лучше (а мы полагаем, что так должно произойти), мы будем предлагать такие меры, как лишение права управления транспортным средством и изъятие транспортных средств после первого задержания в состоянии алкогольного опьянения. Вплоть до пожизненного лишения удостоверения», - подчеркнул министр.

 
 
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