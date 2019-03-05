На начало 2019 года численность женщин в Беларуси составила 5,1 миллиона человек





Причем в городах и поселках городского типа проживает подавляющее большинство женщин (79%), в сельских населенных пунктах – каждая пятая жительница республики. Такие данные предоставил Белстат.

Средний возраст женщин составил 42,8 года. Причем в городах женское население значительно моложе, чем в сельской местности.

Уровень занятости женщин в трудоспособном возрасте составляет 84%. В здравоохранении работают 85,6%, а в образовании – 81,4%.

Образовательный уровень женщин выше, чем у мужчин. Среди занятых женщин 38% имеют высшее образование, 27% – среднее специальное (среди мужчин – 27% и 18% соответственно).

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, каждая четвертая женщина в возрасте 16 лет и старше в свободное время занималась физической культурой и спортом, при этом 15,4% – ежедневно, 37,2% – занимались физкультурой и спортом 2 – 3 раза в неделю.

По данным этого же обследования, женщины являются активными интернет-пользователями. В прошедшем году 77,7% женщин в возрасте 16 – 72 лет пользовались сетью Интернет, при этом 80% из них заходили в сеть Интернет ежедневно. Самые активные интернет-пользователи – молодые женщины в возрасте 16 – 24 лет. Среди них 93,1% пользовались сетью Интернет ежедневно.

Важным этапом в жизни каждой женщины является брак и рождение детей. В 2018 году в брак вступили 60,7 тыс. женщин, из них впервые создали семьи 41,2 тыс. женщин.

Сегодня в республике женщины предпочитают создавать семьи в возрасте 20 – 24 лет (32,1% от общего числа браков). Если в 2011 году средний возраст женщины при вступлении в первый брак составлял 24,5 года, то в 2018 году – уже 26 лет, повторный – 38,1 года (в 2011 году – 37,1 года).

В 2018 году более 900 женщин заключили брак в возрасте старше 60 лет.

В 2018 году 93 тыс. женщин стали мамами. В прошедшем году на долю вторых рождений пришлось 39,4%, третьих – 15,4%, четвертых и более – 6%.

В 2017 году по Индексу гендерного неравенства среди 160 стран мира Республика Беларусь занимала 31-е место.