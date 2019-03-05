Названо предназначение спецподлодки «Белгород»

Подлодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» станет первым носителем оружия «Судного дня» — беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», сообщает ТАСС. Собственный источник рассказал агентству, что субмарину спустят на воду во втором квартале 2019 года.



Фото: pilot

По сведениям источника, достройка субмарины на плаву и швартовые испытания будут проведены в течение 2019 года, на боевое дежурство «Белгород» планируется поставить в 2020 году.

«Посейдон» — подводный робот, который может погружаться почти на километр и развивать максимальную скорость в 200 км\ч. Все это вкупе с высокой скоростью делает невозможным уничтожение «Посейдона» существующими средствами поражения, по мнению собеседника агентства. Для справки: скорость современных подводных лодок составляет 30−35 узлов (около 60 км/ч), а торпед — до 90 км/ч (50 узлов).

«Посейдон» — опасное оружие. The National Interest утверждает, что мощности атомного заряда хватит для создания гигантской волны, способной смыть все города на побережье США. Некоторые СМИ назвали этот подводный беспилотник «оружием Судного дня».