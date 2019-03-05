Бывший форвард минского «Динамо» забросил шайбу из-за ворот в Кубке Гагарина

Второй бомбардир в истории минского «Динамо» в КХЛ канадец Мэтт Эллисон, выступающий нынче за магнитогорский «Металлург», 5 марта отличился заброшенной шайбой в матче 1-го раунда Кубка Гагарина против уфимского «Салавата Юлаева».



Фото с сайта khl.ru

На 34-й минуте Мэтт Эллисон сравнял счет, находясь за воротами соперника. Направляя шайбу на пятачок, он попал в клюшку голкипера «Салавата» Юхи Метсолы, и снаряд отскочил в сетку.

Для Эллисона это второй гол в нынешнем розыгрыше плей-офф. Но он не помог «Магнитке» одержать победу. Сильнейший в этой встрече определился только в овертайме, где викторию уфимцам (2:1) на 62-й минуте принес Владимир Ткачев.

После пяти матчей «Салават Юлаев» захватил лидерство в этой напряженной серии, 7 марта команды сыграют в Уфе.

5 марта состоялись еще два матча 1-го раунда Кубка Гагарина:

«Локомотив» (Ярославль) — «Сочи» — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).

«Йокерит» (Хельсинки) — «Динамо» (Москва) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

Благодаря домашней победе «Локомотив» захватил лидерство в серии с «Сочи», а «Йокерит» до минимума сократил отставание в противостоянии с московскими динамовцами.

Уже известны три участника 2-го раунда плей-офф — это московский ЦСКА, екатеринбургский «Автомобилист» и омский «Авангард».

Итог серий (до 4 побед):

Конференция «Восток»

«Автомобилист» (1) — «Трактор» (8) — 4:0 (3:0, 4:2, 2:1 ОТ, 4:3).

«Авангард» (4) — «Ак Барс» (5) — 4:0 (6:0, 6:3, 4:1, 3:2).

Конференция «Запад»

ЦСКА (1) — «Витязь» (8) — 4:0 (4:0, 6:2, 3:1, 3:1).

Ход остальных серий (до 4 побед):

Конференция «Запад»

СКА (2) — «Спартак» (7) — 2:2 (0:2, 2:3, 5:2, 3:2 ОТ).

«Локомотив» (3) — «Сочи» (6) — 3:2 (4:3 ОТ, 3:0, 2:3, 1:3, 3:0).

«Йокерит» (4) — «Динамо» М (5) — 2:3 (2:4, 2:3, 3:2 ОТ, 0:3, 2:1).

Конференция «Восток»

«Барыс» (2) — «Торпедо» (7) — 2:2 (4:1, 5:4 ОТ, 1:3, 4:5 ОТ).

«Металлург» Мг (3) — «Салават Юлаев» (6) — 2:3 (2:1 2ОТ, 1:4, 1:5, 2:1 ОТ, 1:2 ОТ).