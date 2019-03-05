ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бывший форвард минского «Динамо» забросил шайбу из-за ворот в Кубке Гагарина

06.03.2019 10:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Второй бомбардир в истории минского «Динамо» в КХЛ канадец Мэтт Эллисон, выступающий нынче за магнитогорский «Металлург», 5 марта отличился заброшенной шайбой в матче 1-го раунда Кубка Гагарина против уфимского «Салавата Юлаева».


Фото с сайта khl.ru

На 34-й минуте Мэтт Эллисон сравнял счет, находясь за воротами соперника. Направляя шайбу на пятачок, он попал в клюшку голкипера «Салавата» Юхи Метсолы, и снаряд отскочил в сетку.

Для Эллисона это второй гол в нынешнем розыгрыше плей-офф. Но он не помог «Магнитке» одержать победу. Сильнейший в этой встрече определился только в овертайме, где викторию уфимцам (2:1) на 62-й минуте принес Владимир Ткачев.

После пяти матчей «Салават Юлаев» захватил лидерство в этой напряженной серии, 7 марта команды сыграют в Уфе.

5 марта состоялись еще два матча 1-го раунда Кубка Гагарина:

«Локомотив» (Ярославль) — «Сочи» — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).

«Йокерит» (Хельсинки) — «Динамо» (Москва) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

Благодаря домашней победе «Локомотив» захватил лидерство в серии с «Сочи», а «Йокерит» до минимума сократил отставание в противостоянии с московскими динамовцами.

Уже известны три участника 2-го раунда плей-офф — это московский ЦСКА, екатеринбургский «Автомобилист» и омский «Авангард».

Итог серий (до 4 побед):

Конференция «Восток»

«Автомобилист» (1) — «Трактор» (8) — 4:0 (3:0, 4:2, 2:1 ОТ, 4:3).

«Авангард» (4) — «Ак Барс» (5) — 4:0 (6:0, 6:3, 4:1, 3:2).

Конференция «Запад»

ЦСКА (1) — «Витязь» (8) — 4:0 (4:0, 6:2, 3:1, 3:1).

Ход остальных серий (до 4 побед):

Конференция «Запад»

СКА (2) — «Спартак» (7) — 2:2 (0:2, 2:3, 5:2, 3:2 ОТ).

«Локомотив» (3) — «Сочи» (6) — 3:2 (4:3 ОТ, 3:0, 2:3, 1:3, 3:0).

«Йокерит» (4) — «Динамо» М (5) — 2:3 (2:4, 2:3, 3:2 ОТ, 0:3, 2:1).

Конференция «Восток»

«Барыс» (2) — «Торпедо» (7) — 2:2 (4:1, 5:4 ОТ, 1:3, 4:5 ОТ).

«Металлург» Мг (3) — «Салават Юлаев» (6) — 2:3 (2:1 2ОТ, 1:4, 1:5, 2:1 ОТ, 1:2 ОТ).

 
 
Ссылка на источник 85
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Второй бомбардир в истории минского «Динамо» в КХЛ канадец Мэтт Эллисон, выступающий нынче за магнитогорский «Металлург», 5 марта отличился заброшенной шайбой в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый логистический маршрут свяжет Беларусь и Румынию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.03.2019
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика