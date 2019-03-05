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Бюджетникам обещают прибавку. Какие сейчас зарплаты у медиков и учителей у нас и в соседних странах

06.03.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Бюджетникам обещают в этом году дважды увеличить зарплату — повышение планируется в мае и сентябре. А с 2020 года работникам бюджетных организаций намерены ввести новую схему расчета зарплат. Главное изменение — тарифную ставку первого разряда заменят базовой ставкой, которую намерены увеличить до бюджета прожиточного минимума.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64061.php

Бюджетникам обещают прибавку. Какие сейчас зарплаты у медиков и учителей у нас и в соседних странах

Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев

FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько сейчас получают учителя и медики у нас и в других странах.

Белорусские работники образования в январе этого года в среднем получили 687 рублей. В сфере здравоохранения и социальных услуг средняя зарплата составила 745 рублей.

В России в декабре работники образования получили в среднем 43 810 рублей (1426 белорусских рублей в пересчете по курсу Нацбанка на 5 марта). В области здравоохранения и социальных услуг средняя зарплата составила 48 578 рублей (1581 белорусский рубль).

В Украине эти показатели в четвертом квартале достигли 7444 гривен (594 рубля) и 6397 гривен (511 рублей) соответственно.

Работники образования в Казахстане получили в четвертом квартале 107 963 тенге (614 рублей), работники здравоохранения и социальных услуг — 121 594 тенге (691 рубль).

Средняя зарплата работников сферы образования в Литве в четвертом квартале составила 916 евро (2226 рублей), сферы здравоохранения и социальных услуг — 1041 евро (2530 рублей).

В Латвии разместили информацию в целом о зарплатах в 2018 году. Этот показатель достиг 823 евро (2000 бел. рублей) в образовании, 976 евро (2372 бел. рубля) в сфере здравоохранения и социальных услуг. В Эстонии за прошлый год работники образования получили 1221 евро (2968 рублей), а работники здравоохранения — 1357 евро (3298 рублей).

Если вы работаете в бюджетной сфере и готовы рассказать для журналистского материала о своих доходах и расходах, то пишите на e-mail bobkov@tutby.com с пометкой «бюджетник».

 
 
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