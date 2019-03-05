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«Пусть ее совесть помучает»: брестчанку осудили за сбор денег на лечение здорового ребенка
06.03.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
Ее приговорили к 4 годам заключения
У женщины в соцсетях много фотографий сына с подписями «мой сынулька», «моя гордость»
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Ее приговорили к 4 годам заключения У женщины в соцсетях много фотографий сына с подписями «мой сынулька», «моя гордость» – Не реви, я сказала! Сына держи! –...
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