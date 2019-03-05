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Коммунальные службы высаживают кустарники вдоль Варшавского шоссе

06.03.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Благоприятная теплая погода дала возможность заняться вопросами озеленения в этом году гораздо раньше.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64059.php

Коммунальные службы высаживают кустарники вдоль Варшавского шоссе

Вот и на этой неделе плановая посадка кустарников производилась коммунальными службами города на Варшавском шоссе. Благодаря своей устойчивости к различным загрязнениям кусты Спиреи Вангутты высаживаются возле промышленных предприятий, вдоль автомобильных трасс и городских улиц. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64059.php

Коммунальные службы высаживают кустарники вдоль Варшавского шоссе

Ацкия "1000 деревьев к 1000 - летию Бреста!", объявленная властями города, продолжается.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64059.php

Коммунальные службы высаживают кустарники вдоль Варшавского шоссе

Мы искренне надеемся на поддержку жителей города, инициативу предприятий и организаций!

 
Теги: Брест
 
 
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  Благоприятная теплая погода дала возможность заняться вопросами озеленения в этом году гораздо раньше. Вот и на этой неделе плановая посадка кустарников...
 
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