Коммунальные службы высаживают кустарники вдоль Варшавского шоссе

Благоприятная теплая погода дала возможность заняться вопросами озеленения в этом году гораздо раньше.



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Вот и на этой неделе плановая посадка кустарников производилась коммунальными службами города на Варшавском шоссе. Благодаря своей устойчивости к различным загрязнениям кусты Спиреи Вангутты высаживаются возле промышленных предприятий, вдоль автомобильных трасс и городских улиц.



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Ацкия "1000 деревьев к 1000 - летию Бреста!", объявленная властями города, продолжается.



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Мы искренне надеемся на поддержку жителей города, инициативу предприятий и организаций!