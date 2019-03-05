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Почти притёрлись... Но обошлось. О сложностях проезда Я.Купалы-Пионерская
06.03.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
Вот такая ситуация попала в кадр регистратора нашего читателя 5 марта 2019 года.
Кажется, что вот-вот будет касание, но нет, эти монстры (относительно, конечно) расходятся на непривычно малых сантиметрах.
И даже колесо грузовика вынужденно заскакивает на островок безопасности. Молодцы, конечно, что так смогли разойтись!
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