﻿ Паромная переправа между Столинским и Лунинецким районами заработает с 7 марта. 21.by
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Паромная переправа между Столинским и Лунинецким районами заработает с 7 марта

06.03.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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После перерыва на зиму паромная переправа возобновляет навигационный сезон.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64056.php

Паромная переправа между Столинским и Лунинецким районами заработает с 7 марта

Как сообщили Медиа-Полесью в ДРСУ-101, с 7 марта паромная переправа, соединяющая Столинский и Лунинецкий районы, начнёт принимать на борт автомобили.

В марте переправа будет работать по текущему графику, а с апреля планируется продлить работу переправы (в последний «рейс» переправа будет отправляться с лунинецкой стороны в 20.00, в 20.30 – со столинской).

Расписание работы переправы:

Отправление с Лунинца

Отправление со Столина

7:00

7:30

8:00

8:30

9:00

9:30

10:00

10:30

12:00

12:30

14:00

14:30

16:00

16:30

17:30

18:30

19:00

19:30
 
 
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  После перерыва на зиму паромная переправа возобновляет навигационный сезон. Как сообщили Медиа-Полесью в ДРСУ-101, с 7 марта паромная переправа, соединяющая...
 
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