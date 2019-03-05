Паромная переправа между Столинским и Лунинецким районами заработает с 7 марта

После перерыва на зиму паромная переправа возобновляет навигационный сезон.



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Как сообщили Медиа-Полесью в ДРСУ-101, с 7 марта паромная переправа, соединяющая Столинский и Лунинецкий районы, начнёт принимать на борт автомобили.

В марте переправа будет работать по текущему графику, а с апреля планируется продлить работу переправы (в последний «рейс» переправа будет отправляться с лунинецкой стороны в 20.00, в 20.30 – со столинской).

Расписание работы переправы:

Отправление с Лунинца Отправление со Столина 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 12:00 12:30 14:00 14:30 16:00 16:30 17:30 18:30 19:00 19:30