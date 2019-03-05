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Паромная переправа между Столинским и Лунинецким районами заработает с 7 марта
06.03.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
После перерыва на зиму паромная переправа возобновляет навигационный сезон.
Как сообщили Медиа-Полесью в ДРСУ-101, с 7 марта паромная переправа, соединяющая Столинский и Лунинецкий районы, начнёт принимать на борт автомобили.
В марте переправа будет работать по текущему графику, а с апреля планируется продлить работу переправы (в последний «рейс» переправа будет отправляться с лунинецкой стороны в 20.00, в 20.30 – со столинской).
Расписание работы переправы:
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После перерыва на зиму паромная переправа возобновляет навигационный сезон. Как сообщили Медиа-Полесью в ДРСУ-101, с 7 марта паромная переправа, соединяющая...
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