Пожар в Гродно: 11 жильцов эвакуированы

Пожар произошел в квартире пятиэтажного дома в Гродно 5 марта.

Такая информация размещена на сайте службы МЧС.

О пожаре сообщил очевидец, позвонив по номеру 101. Спасатели, прибыл на место происшествия, обнаружили возгорание в одной з квартир на первом этаже и задымление в подъезде.

Бойцы службы вывели на свежий воздух четырех жильцов дома, еще семеро были эвакуированы. В квартире повреждено имущество, входная дверь, в подъезде закопчен потолок.

Хозяин горевшей квартиры отправлен в больницу с ожогами 1-3 степени в тяжелом состоянии. Предполагается, что он сам поджег свое жилище. Обстоятельства инцидента устанавливаются.