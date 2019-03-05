В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Учения МЧС и Красного Креста В период проведения акции состоялись проверки системы оповещения, в том числе через SMS, трансляция сообщений от МЧС в телевизионном и радиоэфире, учения и...

В период проведения акции состоялись проверки системы оповещения, в том числе через SMS, трансляция сообщений от МЧС в телевизионном и радиоэфире, учения и тренировки по реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на взрыво-, пожаро-, химически опасных объектах, объектах с массовым пребыванием людей. Различные учреждения отрабатывали безопасное проведение эвакуации из своих зданий.В частности, в Дрибинском районе, рассказал Александр Иванистов, инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью райотдела по чрезвычайным ситуациям, прошли тактико-специальные учения МЧС. По сценарию пожарные отделения ликвидировали возгорание в здании психиатрической больницы в агрогородке Трилесино. К акции МЧС присоединился и Белорусский Красный Крест. Волонтеры из отряда быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации «Могилев» и учащиеся Трилесинской средней школы помогли вывести из помещения людей и развернули на улице пункт обогрева, предлагая горячий чай и одеяла.Предполагается, что «Единый день безопасности» будет проходить в стране дважды в год: в феврале и сентябре.