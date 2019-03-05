Открывается весенний сезон охоты: кого и как можно добывать

Со второй субботы марта по второе воскресенье мая открывается весенний сезон охоты на гусей и уток, а также с третьей субботы марта по второе воскресенье мая открывается охота на вальдшнепа.





При охоте на гуся, разрешается добывать гуся белолобого, гуся гуменника, гуся серого, канадскую казарку.

Разрешенным способом охоты на гуся является — ружейный из засады только из скрадка либо из засады с использованием маскировочного халата и только с подманиванием с помощью манка и подсадного гуся, профилей и чучел.

Разрешатся добывать животное любого пола и возраста в светлое время суток, кроме периода времени с 12.00 до 18.00 часов.

Разрешенные орудия — гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов снаряженных дробью. Для розыска и подачи добытой дичи допускается использование охотничьих собак: терьеры, таксы, легавые, спаниели, ретриверы, водные собаки.

В ходе проведения охоты на гусей допускается использование подсадных животных, чучел, профилей, манков и иных средств подманивания без ограничений. Охотник может покинуть место засады, в том числе скрадок, с расчехленным охотничьим оружием и осуществлять добор подранка гуся на расстоянии не боле 300 метров от места засады. Место засады считается скрадок или место установки ближайшего к охотнику подсадного гуся, чучела или профиля.

Охотясь на гусей весной с использованием маскировочного халата, допускается проведение охоты только с подманиванием. Использование маскировочного халата только с манком не допускается.





В указанный период времени разрешена охота на уток.

Разрешенными к добыче утками относятся: кряква, свиязь, гоголь, широконоска, чернеть красноголовая, чернеть хохлатая, чирок–трескунок, чирок–свистунок, утка серая.

Разрешено добывать только самцов (селезней) вышеуказанных видов уток, подсевших или подлетевших к подсадной утке или чучелам.

Разрешенным способом охоты является: ружейный способ из засады только из скрадка или с использованием маскировочного халата и только с подманиванием с помощью подсадной утки, чучела и манка.

Разрешенными орудиями являются гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов снаряженных дробью, для розыска и подачи добытой дичи допускается использование охотничьих собак: терьеры, таксы, легавые, спаниели, ретриверы, водные собаки.

Охота проводится в светлое время суток кроме периода времени с 12.00 до 18.00, при этом обязательно использование в качестве средств подманивания либо подсадной утки (уток), либо чучела (чучел) и манка (манков).

Допускается использование подсадной утки одновременно с чучелом или манком. В тоже время использование только манка без чучела или только чучела без манка не допускается.

В ходе проведения данной охоты разрешается добывать только подлетевших или подсевших к подсадной утке или чучелу селезней.

В весенний сезон охоты на гусей или селезней уток допускается использовать вместо скрадка, маскировочный халат, надетого на охотника и обеспечивающего его незаметное для охотничьих животных нахождение в охотничьих угодьях.

Скрадком считается сооружённое и используемое охотником укрытие, обеспечивающие не менее чем с двух сторон незаметное для охотничьих животных нахождение охотника в охотничьих угодьях в целях ожидания охотничьих животных.

В качестве скрадка могут применяться составленные тюки (катушки) соломы, скирда, стог и тому подобное.

Основное условие – скрадок должен обеспечивать маскировку охотника не менее чем с двух сторон. Не будут считаться скрадком естественные насаждения, канавы, насыпи, кусты и иные подобные элементы местности.

Весенняя охота на самцов вальдшнепа открывается с третьей субботы марта по второе воскресенье мая.

Охота на самцов вальдшнепа на тяге разрешена в период времени с 18.00 до 22.00 часов в выходные и праздничные дни, а также в пятницу.

Разрешенный способ охоты – ружейный из засады (на тяге).

Орудиями охоты, разрешенными в данный сезон являются гладкоствольные охотничьи ружья с использованием патронов снаряженных дробью; для розыска и подачи добытой дичи допускается использование охотничьих собак: терьеров, такс, легавых, спаниелей, ретриверов, водных собак. .

Также хотелось бы напомнить, что при проведении охоты с собаками на гуся, на селезней уток и самцом вальдшнепа, собаки должны находиться на поводке. Отпускать охотничью собаку с поводка разрешается только после выстрела для розыска и подачи добытой птицы.

Если Вам стала известна информация о нарушениях природоохранного законодательства, просим сообщать по телефонам (8022) 4020164, (8044) 7903039.

Замначальника Мстиславской межрайонной инспекции Александр Азаренко