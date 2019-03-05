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Нина Ковалева названа «Человеком года»
06.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
Нина Ковалева названа «Человеком года-2018» в номинации «Общественно-политическая деятельность».
Нина Ковалева — поэтесса, чья жизнь и творчество — настоящий подвиг, пример мужества и стойкости, силы несломленного духа и глубокой веры, неиссякаемой любви к Отчизне и людям. Яркий пример победы — над собой, над судьбой, над тяжелой болезнью. Она научилась принимать все в жизни как должное, без ропота и с покорностью воле Божией. В этом величайшая мудрость и сила духа.
Талант и трудолюбие этой женщины достойны восхищения. От простых слов о природе, о родной земле автор пришла к стихам о смысле жизни, познании мира, к высокой духовности. Произведения Нины Ковалевой способствуют сохранению и популяризации культурного наследия Горецкого края, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Ее
Галина Кожевникова
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Нина Ковалева названа «Человеком года-2018» в номинации «Общественно-политическая деятельность». Нина Ковалева — поэтесса, чья жизнь и творчество — настоящий...
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