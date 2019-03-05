ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нина Ковалева названа «Человеком года»

06.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Просмотрено: 66

 

Нина Ковалева названа «Человеком года-2018» в номинации «Общественно-политическая деятельность».

 

Нина Ковалева названа «Человеком года»
Нина Ковалева – известный в литературных кругах области и республики автор многочисленных поэтических сборников, прозаических произведений, книг для детей, член Союза писателей Беларуси, народного любительского объединения «Роднае слова». Имя Нины Дмитриевны занесено в Книгу славы Горецкого района.

Нина Ковалева —  поэтесса, чья жизнь и творчество — настоящий подвиг, пример мужества и стойкости, силы несломленного духа и глубокой веры, неиссякаемой любви к Отчизне и людям. Яркий пример победы — над собой, над судьбой, над тяжелой болезнью. Она научилась принимать все в жизни как должное, без ропота и с покорностью воле Божией. В этом величайшая мудрость и сила духа.

Талант и трудолюбие этой женщины достойны восхищения. От простых слов о природе, о родной земле автор пришла к стихам о смысле жизни, познании мира, к высокой духовности. Произведения Нины Ковалевой способствуют сохранению и популяризации культурного наследия Горецкого края, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Ее сборник стихов и обрядов «Як купалі ў купелі», посвященный Году малой родины, стал знаковым событием в литературной жизни района, получил положительные отзывы не только простых читателей, но и профессиональных литераторов, деятелей культуры Беларуси.

Галина Кожевникова


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Нина Ковалева названа «Человеком года-2018» в номинации «Общественно-политическая деятельность».   Нина Ковалева —  поэтесса, чья жизнь и творчество — настоящий...
 
Новости дня
Новости разные
 
Учения МЧС и Красного Креста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.03.2019
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика