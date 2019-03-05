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Уважаемые костюковчане! Будьте бдительнее в интернете!

06.03.2019 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
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Глобальная сеть Интернет открывает каждому желающему практически безграничные возможности для общения, развлечения, поиска интересующих товаров и услуг. Однако эти технологии не всегда и не всеми используются во благо. Так, в наши дни существует огромное количество уловок и хитростей, чтобы мошенники и в виртуальном пространстве могли воспользоваться чужими денежными средствами. Однако обезопасить себя можно – необходимо научиться распознавать возникающую угрозу и знать, что делать, если вы с ней столкнулись.

Так, в оперативно-дежурную службу обратился могилевчанин, который стал жертвой хитрой преступной аферы. В социальной сети «вконтакте» ему пришло письмо от приятеля, который просил его выручить. Молодой человек поинтересовался, есть ли у могилевчанина банковская карточка, на которую приятель смог бы перевести денежные средства, которые приятель положит ему на мобильный телефон. Могилевчанин попытался уточнить, в чем смысл такой сложной процедуры, на что лицо по ту сторону экрана ответило, что у него проблемы с платежным средством, которое выдает ошибку, отказываясь переводить денежные средства. Успокоенный этим ответом могилевчанин начал действовать, но как только он передал коды подтверждения от своей карточки, с нее сразу же были списаны имеющиеся в наличии денежные средства. На вопросы, что происходит, «приятель» перестал отвечать, а могилевчанин в считанные секунды потерявший свои денежные средства, обратился к правоохранителям с просьбой выяснить, что произошло. Стоит ли объяснять, что под ником старого приятеля скрывался хитроумный мошенник, который, взломав социальную страницу могилевчанина, рассылал подобные сообщения всем друзьям мужчины с просьбой перевести денежные средства.

Белорусские пользователи социальной сети «ВКонтакте» все чаще становятся жертвами мошенничества и хищения денежных средств путем использования компьютерной техники. Злоумышленники осуществляют несанкционированный доступ к личным страницам граждан и от их имени рассылают сообщения виртуальным друзьям. В них мошенники достаточно убедительно просят о помощи в получении денежного перевода и просят предоставить реквизиты банковской платежной карты (номер карты, срок действия и CVV-код). CVV-код – это трехзначный код для проверки подлинности Вашей карты при оплате через Интернет и других видах операций. Код CVV можно найти на обратной стороне карты – это последние 3 цифры из семизначного числа рядом с местом для подписи, которые, как правило, визуально отделены от всего числа. Схема мошенничества проста: потерпевшему с учетной записи знакомого приходит сообщение с просьбой оказать помощь в получении денежного перевода, пополнении баланса мобильного телефона и иной финансовой помощи. Ссылаясь на различные причины, связанные с неработоспособностью платежной карты либо отсутствием доступа к услугам интернет-банкинга, мошенники просят предоставить реквизиты платежной банковской карты. Достаточно было даже фотографии банковской карты с двух сторон. Пользователи, наивно полагая, что единственной защитой карт-счета является пин-код, беспечно предоставляли требуемую информацию злоумышленнику.

Уважаемые граждане будьте бдительнее и соблюдайте несколько простых правил, которые помогут Вам защитить себя и свои денежные средства.

К информации, поступающей из сети Интернет, связанной с деньгами, следует относиться достаточно серьезно. Схемы мошенничества разнообразны: это и подобные просьбы о финансовой помощи, это и выигрыши в лотерее, всевозможные дополнительные заработки и т.д. Однако всегда следует придерживаться нескольких правил, которые помогут сохранить ваши деньги:

  1. Не записывайте пин-код на карте или в легкодоступных местах. Почти 90% хищений денежных средств с пластиковых банковских карт – по причине халатного отношения к сохранению тайны пин-кода. Если у вас пропали деньги с карты и банк заявляет, что снятие было с использованием кода – нужно вспомнить, кто мог видеть ваш пин-код, или где вы могли его записать, кому-то сообщить.
  2. Не передавайте никому реквизиты своей карты – номер карты, срок действия, имя и фамилия. Этого может быть достаточно для снятия денег с карты даже без её физического присутствия.
  3. Если расплачиваетесь карточкой в общественных местах, не допускайте, чтобы карточка пропадала из виду. Также никто не должен знать баланс вашей карты. Мошенники охотятся за балансами карт, а не за самими картами. Никогда не выбрасывайте балансовые чеки, не рассказывайте направо и налево, что у вас там куча денег и т.п.
  4. Заведите себе отдельную карту для банкоматов и кладите на неё только нужную сумму. Не вздумайте копить деньги на карте, которую вы каждый день носите с собой. Откройте для этих целей любую карта уровня VisaElectron, MasterCardElectronic, CirrusMaestro. Эти карты открываются бесплатно либо за символическую плату. Желательно подобрать банк с бесплатным интернет — банкингом. Тогда будет удобно переводить деньги с накопительной карты на зарплатную.
  5. Держите в своём мобильном телефоне номер сервисного центра банка, где выдали вам карточку. Этот номер записан на самой карте. И мы привыкли искать его именно там. Однако если карту похитили – начинаются беспорядочные метания в поисках нужного телефона. Вывод: карту украли – сразу звоним в банк и блокируем.

Помните, что за преступления с использованием похищенных банковских платежных карточек предусмотрена ответственность, установленная статьей 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 15 лет, а также уголовная ответственность по статье 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь  — мошенничество, наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Игорь ДАВИДОВИЧ,

начальник ОВД Костюковичского райисполкома.

 

 

 
 
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Глобальная сеть Интернет открывает каждому желающему практически безграничные возможности для общения, развлечения, поиска интересующих товаров и услуг. Однако...
 
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