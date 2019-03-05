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6 марта на территории Костюковичского района стартовала профилактическая акция «Берегите детей!»

06.03.2019 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
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В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних участников дорожного движения на территории Костюковичского района с 6 по 15 марта проходит профилактическая акция «Берегите детей!».

В 2018 году на дорогах страны с участием несовершеннолетних зарегистрировано 398 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 21 ребенок погиб.

С наступлением весны количество ДТП с участием детей увеличивается. Основными причинами ДТП с детьми чаще всего становятся переход проезжей части в неустановленном месте, переход перед близко идущим транспортом, выход на дорогу из-за стоящего транспортного средства, игра на проезжей части или в непосредственной близости от нее, нарушение Правил при управлении велосипедами.

Уважаемые водители Костюковичского района, в целях снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров просим вас неукоснительно соблюдать ПДД. Согласно пункту 178 ПДД «Перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, а именно:

– в возрасте до 5 лет: с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства;

– допускается перевозить детей в возрасте до двенадцати лет без использования детских удерживающих устройств, в случае если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси;

– при перевозке групп детей в автобусе каждый ребенок должен быть обеспечен отдельным посадочным местом, а в салопе должно находиться не менее одного совершеннолетнего сопровождающего на двадцать детей. На автобусе спереди и сзади устанавливаются опознавательный знак «Перевозка детей».

Запрещается перевозка детей па переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сидение имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен;

-запрещается перевозить детей в возрасте до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла, мопеда;

-запрещается перевозка детей на коленях у водителя, у пассажира на переднем сиденье легкового автомобиля.

 

За нарушение пункта 178, 181.5, 181.6 ПДД предусмотрена административная ответственность по ч. 5 ст. 18.14 КоАП Республики Беларусь. Размер штрафа составляет до 4-х (102 руб.) базовых величин.

 
 
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В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних участников дорожного движения на территории Костюковичского района с 6...
 
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