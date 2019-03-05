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Забудьте о 21 дне. Сколько времени нужно, чтобы на самом деле сформировать полезную привычку
Вы наверняка слышали о том, что «привычка формируется за 21 день»? Психолог и специалист по персоналу Анастасия Тетерук разобралась в том, сколько времени в действительности может понадобиться для изменения себя.
21 день — это миф
О том, что привычка создается за 21 день,
Но на самом деле, в большинстве случаев 21 дня недостаточно, чтобы сформировать привычку. Если бы все случалось так быстро, то за три недели мы бы бросили курить, похудели и обзавелись прессом. Проблема в том, что история о 21 дне слишком обобщена.
Сколько дней нужно, чтобы обзавестись новой привычкой
Привычки формируются разными темпами (в работах встречаются цифры от нескольких до ста дней). К тому же, нужно учитывать факторы, которые влияют на их закрепление: характер человека, тип нервной системы, мотивация, самоконтроль, влияние окружающих.
Филиппа Лалли из Университетского Колледжа в Лондоне
Замечен еще такой момент: плохие привычки формируются намного быстрее. Достаточно пары дней. Вспомните свой опыт или опыт знакомых. Съели шоколадку поздно вечером за любимым сериалом, понравилось. А сериал идет ежедневно. И каждый раз за просмотром любимой серии чего-то не хватает. А рука так и тянется за сладостью. Причина простая: мозг вырабатывает в этот момент дофамин (гормон удовольствия), поэтому действие с легкостью повторяется.
С хорошими привычками все сложнее. Надо полностью меня себя, убеждения, уклад жизни, окружение, чтобы их привить. Походу возникают сопротивление, самонаказание, ограничения, что не очень приятно. Поэтому мы прилагаем больше усилий, воли и самоконтроля, чтобы начать жить правильно.
Пять шагов, чтобы полезные привычки прививались легче
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Вы наверняка слышали о том, что «привычка формируется за 21 день»?
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