Забудьте о 21 дне. Сколько времени нужно, чтобы на самом деле сформировать полезную привычку

Вы наверняка слышали о том, что «привычка формируется за 21 день»? Психолог и специалист по персоналу Анастасия Тетерук разобралась в том, сколько времени в действительности может понадобиться для изменения себя.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

21 день — это миф

О том, что привычка создается за 21 день, заговорили в 1950-х. В основе этой истории лежали опыты пластического хирурга Максвелла Мальца. Он обратил внимание на то, что пациентам после пластической операции требовалось около трех недель, чтобы привыкнуть к своему новому отражению в зеркале. Мальц описал это в своей книге «Психо-кибернетика»: «Эти и многие другие часто наблюдаемые явления, как правило, показывают, что требуется минимум 21 день для того, чтобы старый ментальный образ рассеялся и сменился на новый». Книга стала бестселлером, только в ушедшей в массы цитате слово «минимум» потерялось. Кому же не понравится идея изменить свою жизнь за такой короткий срок?..

Но на самом деле, в большинстве случаев 21 дня недостаточно, чтобы сформировать привычку. Если бы все случалось так быстро, то за три недели мы бы бросили курить, похудели и обзавелись прессом. Проблема в том, что история о 21 дне слишком обобщена.

Сколько дней нужно, чтобы обзавестись новой привычкой

Привычки формируются разными темпами (в работах встречаются цифры от нескольких до ста дней). К тому же, нужно учитывать факторы, которые влияют на их закрепление: характер человека, тип нервной системы, мотивация, самоконтроль, влияние окружающих.

Филиппа Лалли из Университетского Колледжа в Лондоне провела исследование , результаты которого опубликованы в журнале «European Journal of Social Psychology» («How are habits formed: Modelling habit formation in the real world»). 96 добровольцев на протяжении 12 недель формировали привычки к правильному питанию и к регулярной физической активности. В результате средний период привыкания составил 66 дней, а в общем процесс формирования привычек у разных людей занял от 18 до 254 дней.

Замечен еще такой момент: плохие привычки формируются намного быстрее. Достаточно пары дней. Вспомните свой опыт или опыт знакомых. Съели шоколадку поздно вечером за любимым сериалом, понравилось. А сериал идет ежедневно. И каждый раз за просмотром любимой серии чего-то не хватает. А рука так и тянется за сладостью. Причина простая: мозг вырабатывает в этот момент дофамин (гормон удовольствия), поэтому действие с легкостью повторяется.

С хорошими привычками все сложнее. Надо полностью меня себя, убеждения, уклад жизни, окружение, чтобы их привить. Походу возникают сопротивление, самонаказание, ограничения, что не очень приятно. Поэтому мы прилагаем больше усилий, воли и самоконтроля, чтобы начать жить правильно.

Пять шагов, чтобы полезные привычки прививались легче

Важно осознанно подходить к процессу принятия новой привычки. Обозначьте цель, желаемый результат и средства, с помощью которых вы придете к цели.

Попробуйте новое поведение (будущую привычку) в первый раз. Включите в распорядок дня все, что способствует ее образованию, и исключите все, что мешает.

Следующий шаг — продержитесь два дня с новым поведением.

Теперь постарайтесь не изменять своему слову всю неделю. Выходные — не исключение. Не попадайтесь в ловушку «суббота и воскресенье — это дни-релакс». Высок риск срыва, т.к. в выходные слишком много искушений. Но если все-таки сорвались — ничего страшного, продолжайте как ни в чем не бывало.

А дальше дайте себе время. Сильно мотивированные и с высоким уровнем контроля люди сформируют нужное поведение быстрее, но тем, кому ограничивать себя сложно (тем более, если уже были срывы) понадобится больше дней.