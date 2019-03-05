ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в истории. Она заработала состояние раньше Цукерберга

06.03.2019 10:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Журнал Forbes оценил состояние модели Кайли Дженнер в один миллиард долларов. Как отмечает издание, 21-летняя Дженнер стала самым молодым миллиардером в истории — из тех, кто самостоятельно заработал свое состояние.


Фото: Reuters

Кайли Дженнер получила известность как участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян», в котором она принимала участие с 10 лет. В подростковом возрасте она начала карьеру модели.

Главный финансовый актив Дженнер — это компания Kylie Cosmetics, которую она основала в 2015 году. Всю продукцию Дженнер рекламирует в своих соцсетях — из-за популярности ее аккаунтов (только на инстаграм модели подписаны 128 миллионов человек) бренд очень быстро растет. При этом в компании работают всего около десятка человек — производством и распространением продукции занимаются сторонние подрядчики.

До Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории был основатель Facebook Марк Цукерберг. Forbes впервые оценил его состояние в миллиард долларов, когда бизнесмену было 23 года. Сейчас активы 34-летнего Цукерберга оценивают в 62 миллиарда долларов, он занимает восьмое место в списке самых богатых людей мира. 

Если вы хотите рассказать свою историю, как открыли бизнес в Беларуси в возрасте до 30 лет, то пишите на bobkov@tutby.com с пометкой "бизнес". 

Читайте также
«Тенденция оттока вызывает серьезную тревогу». Власти пытаются удержать уезжающих на заработки медиков
Для бюджетников установили новую тарифную сетку и базовую ставку. Зарплаты не должны упасть
 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журнал Forbes оценил состояние модели Кайли Дженнер в один миллиард долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Apple начнет ремонтировать iPhone с неоригинальными батареями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.03.2019
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика