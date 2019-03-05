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Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в истории. Она заработала состояние раньше Цукерберга
Журнал Forbes оценил состояние модели Кайли Дженнер в один миллиард долларов. Как отмечает издание, 21-летняя Дженнер стала самым молодым миллиардером в истории — из тех, кто самостоятельно заработал свое состояние.
Кайли Дженнер получила известность как участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян», в котором она принимала участие с 10 лет. В подростковом возрасте она начала карьеру модели.
Главный финансовый актив Дженнер — это компания Kylie Cosmetics, которую она основала в 2015 году. Всю продукцию Дженнер рекламирует в своих соцсетях — из-за популярности ее аккаунтов (только на инстаграм модели подписаны 128 миллионов человек) бренд очень быстро растет. При этом в компании работают всего около десятка человек — производством и распространением продукции занимаются сторонние подрядчики.
До Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории был основатель Facebook Марк Цукерберг. Forbes впервые оценил его состояние в миллиард долларов, когда бизнесмену было 23 года. Сейчас активы 34-летнего Цукерберга оценивают в 62 миллиарда долларов, он занимает восьмое место в списке самых богатых людей мира.
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Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в истории. Она заработала состояние раньше Цукерберга
Журнал Forbes оценил состояние модели Кайли Дженнер в один миллиард долларов.
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