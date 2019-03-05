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Apple начнет ремонтировать iPhone с неоригинальными батареями

06.03.2019 10:41 — Разное | Tut.by  
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Apple начнет ремонтировать iPhone с неоригинальными батареями в своих сервисных центрах. Об этом сообщило издание MacRumors со ссылкой на внутренний документ компании, доступ к которому получил блог iGeneration. Раньше компания отказывалась от обслуживания смартфонов с аккумуляторами сторонних производителей, пишет TJournal.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Согласно источнику, технические специалисты будут выполнять все услуги по ремонту, даже если обнаружат в устройстве неоригинальную батарею. В сервисных центрах заменят вышедшие из строя аккумуляторы сторонних производителей официальными за стандартную плату.

Компания также обещает выдать пользователю новый iPhone по стоимости замены батареи, если технический специалист решит, что язычки клеевых лент батареи сломаны, отсутствуют или содержат много клея.

Apple по-прежнему откажется от обслуживания iPhone с неоригинальными материнскими платами, корпусами, микрофонами, портами Lightning, разъемами для наушников и кнопками громкости. В 2017 году компания разрешила ремонтировать смартфоны с дисплеями сторонних производителей в своих сервисных центрах.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone:

 
 
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Apple по-прежнему откажется от обслуживания iPhone с неоригинальными материнскими платами, корпусами, микрофонами, портами Lightning, разъемами для наушников и кнопками...
 
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