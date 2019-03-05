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Минсвязи хочет создать портал рейтинговой оценки чиновников

06.03.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Минсвязи хочет создать портал рейтинговой оценки чиновников

Министерство связи и информатизации Беларуси инициировало общественное обсуждение проекта постановления правительства «О портале рейтинговой оценки организаций, оказывающих услуги, обеспечивающие жизнедеятельность населения, и (или) осуществляющих административные процедуры».

Предполагается, что запуск портала позволит создать постоянно действующую систему мониторинга качества оказания услуг и осуществления административных процедур. На основании рейтинга будет оцениваться деятельность государственных органов и организаций, а также проведение ротации их руководящих кадров.

По замыслу авторов рейтинга, таким образом можно добиться повышения уровня обслуживания населения.

Если постановление примут, то госорганы и организации будут обязаны обеспечить использование портала и разместить на своих официальных сайтах информацию о функционировании портала, а также ссылки на него на главной странице этих сайтов.

Портал ориентирован на граждан, предоставляя им удобный инструмент для размещения своего мнения о качестве работы государственных организаций, каждая из которых может быть ими оценена по 5-балльной шкале по следующим критериям:

- простота и понятность процесса получения услуги;

- доступность информации о порядке получения услуги;

- соблюдение установленного срока предоставления услуги;

-вежливость и доброжелательность сотрудников.

На основании выставленных гражданами оценок предусмотрено автоматическое формирование на портале соответствующего рейтинга государственных организаций. Такой рейтинг позволит повысить эффективность и качество работы государственных учреждений, создать комфортную среду для жизни граждан.

Принять участие в обсуждении можно здесь.

 

 

 
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