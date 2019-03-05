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Минсвязи хочет создать портал рейтинговой оценки чиновников
06.03.2019 — Разное | Новости Волковыска
Министерство связи и информатизации Беларуси инициировало общественное обсуждение проекта постановления правительства «О портале рейтинговой оценки организаций, оказывающих услуги, обеспечивающие жизнедеятельность населения, и (или) осуществляющих административные процедуры».
Предполагается, что запуск портала позволит создать постоянно действующую систему мониторинга качества оказания услуг и осуществления административных процедур. На основании рейтинга будет оцениваться деятельность государственных органов и организаций, а также проведение ротации их руководящих кадров.
По замыслу авторов рейтинга, таким образом можно добиться повышения уровня обслуживания населения.
Если постановление примут, то госорганы и организации будут обязаны обеспечить использование портала и разместить на своих официальных сайтах информацию о функционировании портала, а также ссылки на него на главной странице этих сайтов.
- простота и понятность процесса получения услуги;
- доступность информации о порядке получения услуги;
- соблюдение установленного срока предоставления услуги;
-вежливость и доброжелательность сотрудников.
На основании выставленных гражданами оценок предусмотрено автоматическое формирование на портале соответствующего рейтинга государственных организаций. Такой рейтинг позволит повысить эффективность и качество работы государственных учреждений, создать комфортную среду для жизни граждан.
Принять участие в обсуждении можно
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Министерство связи и информатизации Беларуси инициировало общественное обсуждение проекта постановления правительства «О...
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