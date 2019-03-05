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Обновлен перечень рыболовных угодий, на которых действуют ограничения по способам лова рыбы
06.03.2019 — Разное | Новости Волковыска
С 12 февраля вступили в силу изменения, внесенные в постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 19.05.2014 г. № 22 «О перечне рыболовных угодий».
В последней его редакции (постановление Минсельхозпрода 24.01.2019 г. № 7) обновлен перечень рыболовных угодий фонда запаса, где действуют ограничения по способам лова рыбы.
Это актуально для любителей так называемого интенсивного лова – подводных охотников, троллинга (лов рыбы на дорожку с судов с двигателями) и тех, кто использует большое количество крючков (от 5 до 10). При условии, что эти рыбаки являются членами БООР, им разрешено рыбачить вышеупомянутыми способами в фонде запаса бесплатно. Однако, не везде: информация об ограничениях по способам лова на определенных водоемах и водотоках содержится в перечне.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЫБОЛОВНЫХ УГОДИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ФОНД ЗАПАСА РЫБОЛОВНЫХ УГОДИЙ, В КОТОРЫХ РЫБОЛОВЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЧЛЕНАМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ", НЕ ИМЕЮТ ПРАВА НА БЕСПЛАТНОЕ ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ РЫБОЛОВСТВО СПОСОБАМИ, УКАЗАННЫМИ В ПУНКТЕ 72 ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ РЫБОЛОВНОГО ХОЗЯЙСТВА И РЫБОЛОВСТВА
Если Вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства не проходите мимо, звоните в любое время на телефон горячей линии Волковысской МРИ 8 01512 25000 (25112).
Старший госинспектор
Волковысской межрайонной инспекции
охраны животного и растительного мира Лукша И.В.
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С 12 февраля вступили в силу изменения, внесенные в постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики...
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