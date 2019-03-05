Обновлен перечень рыболовных угодий, на которых действуют ограничения по способам лова рыбы





С 12 февраля вступили в силу изменения, внесенные в постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 19.05.2014 г. № 22 «О перечне рыболовных угодий».

В последней его редакции (постановление Минсельхозпрода 24.01.2019 г. № 7) обновлен перечень рыболовных угодий фонда запаса, где действуют ограничения по способам лова рыбы.

Это актуально для любителей так называемого интенсивного лова – подводных охотников, троллинга (лов рыбы на дорожку с судов с двигателями) и тех, кто использует большое количество крючков (от 5 до 10). При условии, что эти рыбаки являются членами БООР, им разрешено рыбачить вышеупомянутыми способами в фонде запаса бесплатно. Однако, не везде: информация об ограничениях по способам лова на определенных водоемах и водотоках содержится в перечне.

ПЕРЕЧЕНЬ

РЫБОЛОВНЫХ УГОДИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ФОНД ЗАПАСА РЫБОЛОВНЫХ УГОДИЙ, В КОТОРЫХ РЫБОЛОВЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЧЛЕНАМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ", НЕ ИМЕЮТ ПРАВА НА БЕСПЛАТНОЕ ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ РЫБОЛОВСТВО СПОСОБАМИ, УКАЗАННЫМИ В ПУНКТЕ 72 ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ РЫБОЛОВНОГО ХОЗЯЙСТВА И РЫБОЛОВСТВА

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п/п Наименование рыболовных угодий, их типы Месторасположение рыболовных угодий Площадь, га (протяженность, км) Способы любительского рыболовства Гродненская область Берестовицкий район 1 Река Свислочь с прилегающими пойменными водоемами в пределах Берестовицкого района - лов рыбы на дорожку с судов с двигателями; подводная охота Волковысский район 2 Водохранилище Волпянское (Волпенское) 23 км на север от г. Волковыска, у дер. Волпа 110,0 лов рыбы на дорожку с судов с двигателями; подводная охота 3 Водохранилище Дамба восточная часть г. Волковыска 17,2 лов рыбы на дорожку с судов с двигателями; подводная охота 4 Водохранилище Хатьковское 4 км на юг от г. Волковыска, у дер. Хатьковцы, на р. Россь 66,0 лов рыбы на дорожку с судов с двигателями; подводная охота 5 Река Россь с прилегающими пойменными водоемами в пределах Волковысского района - лов рыбы на дорожку с судов с двигателями; подводная охота Свислочский район 6 Река Нарев с прилегающими пойменными водоемами в пределах Свислочского района - лов рыбы на дорожку с судов с двигателями; подводная охота

Если Вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства не проходите мимо, звоните в любое время на телефон горячей линии Волковысской МРИ 8 01512 25000 (25112).

Старший госинспектор

Волковысской межрайонной инспекции

охраны животного и растительного мира Лукша И.В.

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