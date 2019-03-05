В Гродно при пожаре в многоэтажке спасли четверых

К прибытию пожарных в подъезде наблюдалось сильное задымление. Хозяин квартиры самостоятельно вышел во двор. Из квартир, расположенных выше, сотрудники МЧС с применением специальных масок по лестнице вывели на свежий воздух четверых, еще семерых жильцов эвакуировали, сообщили в ведомстве.

Хозяин квартиры получил ожоги тела 1-3 степени. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Причина пожара выясняется. Одна из версий – поджог.