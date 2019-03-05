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В Гродно при пожаре в многоэтажке спасли четверых

06.03.2019 10:51 — Разное | Аргументы и факты  
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В Гродно при пожаре в многоэтажке спасли четверых
МЧС Республики Беларусь

К прибытию пожарных в подъезде наблюдалось сильное задымление. Хозяин квартиры самостоятельно вышел во двор. Из квартир, расположенных выше, сотрудники МЧС с применением специальных масок по лестнице вывели на свежий воздух четверых, еще семерых жильцов эвакуировали, сообщили в ведомстве.

Хозяин квартиры получил ожоги тела 1-3 степени. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Причина пожара выясняется. Одна из версий – поджог. 

Огонь повредил имущество в жилой комнате, оконную рама, входную дверь. Закопчены стены и потолок в квартире и подъезде. 

В Гродно при пожаре в многоэтажке спасли четверых
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