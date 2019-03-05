Google проверил зарплаты сотрудников - и обнаружил признаки дискриминации мужчин

Компания Google подвела итоги ежегодного исследования условий оплаты труда работников. С помощью автоматических алгоритмов она проанализировала «необъяснимые» различия в зарплатах сотрудников среди разных демографических групп. В общей сложности были изучены данные 91% работников компании.





Как отмечает Google в своем блоге, как минимум в одной категории сотрудников (разработчики программного обеспечения с определенным уровнем квалификации) в 2018 году мужчины получали меньше, чем женщины, работающие на аналогичных должностях. Количественные данные компания не публиковала.

По результатам исследования Google выплатил 9,7 миллиона долларов дополнительных компенсаций 10677 сотрудникам. Год назад по итогам аналогичного исследования компания заплатила 270 тысяч долларов 228 работникам.

Google неоднократно обвиняли в том, что компания дискриминирует женщин в условиях оплаты труда — в частности, в 2017 году к такому выводу по итогам официального расследования пришло министерство труда США. Примерно тогда же несколько бывших сотрудниц подали на компанию в суд, о результатах рассмотрения иска не сообщалось.

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