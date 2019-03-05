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«Это правильно, что 50-летие я справил здесь». В Большом театре отметил юбилей Михаил Панджавидзе

06.03.2019 10:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вечер каверзных вопросов и честных ответов. В день своего 50-летия главный режиссёр Большого – Михаил Панджавидзе провел творческую встречу с поклонниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Это правильно, что 50-летие я справил здесь». В Большом театре отметил юбилей Михаил Панджавидзе

Уникальное сочетание классики и творческого эксперимента стало визитной карточкой постановщика. Обладатель специальной премии Президента Беларуси за 9 лет службы в Большом дал жизнь 14 спектаклям, которые полюбил зритель.

«Это правильно, что 50-летие я справил здесь». В Большом театре отметил юбилей Михаил Панджавидзе

«Это правильно, что 50-летие я справил здесь». В Большом театре отметил юбилей Михаил Панджавидзе

«Это правильно, что 50-летие я справил здесь». В Большом театре отметил юбилей Михаил Панджавидзе

Всего за плечами у режиссёра более 60 постановок, в том числе в театрах Татарстана, Екатеринбурга, Новосибирска и даже Марокко.

«Это правильно, что 50-летие я справил здесь». В Большом театре отметил юбилей Михаил Панджавидзе

Михаил Панджавидзе, главный режиссёр Большого театра оперы и балета Беларуси:
Конечно, эта сцена уникальна во многих отношениях, она очень важна. Почти 10 лет жизни здесь прожито, прослужено в этом театре. И здесь родилась маленькая девочка в городе Минске.

Это правильно, что 50-летие я справил здесь. Это очень хорошо и очень радостно. Дальше будет дальше, а сейчас я подвел маленький промежуточный этап, и мне за него не стыдно.

«Это правильно, что 50-летие я справил здесь». В Большом театре отметил юбилей Михаил Панджавидзе

«Это правильно, что 50-летие я справил здесь». В Большом театре отметил юбилей Михаил Панджавидзе

Завершился праздничный вечер бенефисным показом оперы «Саломея». Именно эта драма стала самой обсуждаемой в осеннем театральном сезоне.

Режиссёр Большого о «Саломее»: «Есть дети нежеланные, а этот и желанный, и любимый, но какой-то несчастный»
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вечер каверзных вопросов и честных ответов. В день своего 50-летия главный режиссёр Большого – Михаил Панджавидзе провел творческую встречу с...
 
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