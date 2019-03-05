Мужчина жалуется, что его не предупредили о кредитном долге. В банке говорят, что это невозможно

Минчанин Александр Голышев в 2010 году взял рублевый кредит на автомобиль. Позже у него появились финансовые трудности, и он попросил увеличить срок, в течение которого можно погашать задолженность. По словам мужчины, в итоге он отдал долг, но через несколько лет с ним связались специалисты банка и сообщили об оставшейся недоплате. В банке поясняют, что все происходило не так, и обычно клиентов-должников оповещают на второй день просрочки.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Сначала все выплачивал вовремя, потом начались проблемы с финансами. Где-то услышал, что можно сделать пролонгацию, решил воспользоваться», — вспоминает мужчина. Банк увеличил срок, в течение которого можно было погасить задолженность, однако трудности с выплатами все равно сохранялись.

— После пролонгации нужно было каждый месяц созваниваться с человеком из банка и узнавать, сколько я должен заплатить. В итоге я погасил долг и уточнил, все ли выплачено. Мне сказали, что задолженности нет, — рассказывает Александр.

Задолженность по процентампо кредиту превысила 1200 рублей. Минчанин недоумевает, почему с ним не связались раньше, ведь он не менял ни место жительства, ни телефон. «Поехал в банк разбираться, мне дали бумагу. Задолженность разделили на несколько частей и разрешили выплачивать больше года», — говорит минчанин.

В пресс-службе банке «Дабрабыт», в котором Александр брал в 2010 году рублевый кредит, пояснили, почему возникла такая ситуация.

— Уже в начале 2012 года он допустил первую просрочку и в виду высокой платежной нагрузки обратился за пролонгацией. Тогда банк увеличивал срок погашения задолженности, что вело к уменьшению ежемесячного платежа, а также предоставлял «платежные каникулы» до шести месяцев по уплате основного долга. Банк пролонгировал остаток задолженности, но несмотря на это Александр продолжать выплачивать кредит с задержкой.

В банке есть система работы с клиентами, которые просрочили обязательный платеж, объясняют в пресс-службе. Как только наступает второй день задолженности, с должниками связываются сотрудники банка, причем весь процесс работы отражается в специальной программе.

— Почитав историю работы, мы увидели, что с Александром неоднократно общались работники банка. В анкете он оставлял два контактных телефона — по обоим с ним периодически связывались, выясняли причины неуплаты и брали обещание погасить задолженность.

Согласно истории контактов, последний раз с мужчиной разговаривали в январе 2018 года.

— Александр обещал погасить задолженность до 10 февраля, фактически закрыл обязательства 19 февраля прошлого года. Это подтверждает, что клиента не бросили на произвол, он был в курсе своих проблем и просрочек.

В пресс-службе обращают внимание, что при заключении договора клиенту предоставляют график погашения задолженности и объясняют до какого времени он должен произвести платеж. Также его предупреждают о необходимости обеспечить на счете необходимое количество денежных средств, достаточных для списания их со счета в расчетную дату.

Что делать, чтобы не попасть в такую ситуацию

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, нужно сообщать в банк об изменении личных данных, советуют в пресс-службе банка «Дабрабыт». Это правило обычно прописано в договоре и касается места регистрации или жительства, смены фамилии, замены паспорта и т.д.

— Банк может предложить вариант погашения платежей, устраивающий обе стороны. А после последнего платежа не затруднитесь уточнить, полностью ли списан долг, особенно если имели место частые случае просрочек, - поясняют в банке.

Если возникли вопросы насчет штрафных санкций, то можно прийти в банк со своим экземпляром кредитного договора и уточнить, как и почему они начисляются.

— Специалисты банка объяснят, где клиент нарушает условия договора, и что нужно делать, чтобы впредь не допускать этого. Не нужно сидеть и говорить «не понимаю откуда берется долг, поэтому платить не буду». В итоге банк взыщет задолженность принудительно, и сумма будет гораздо больше, чем в случае, если бы клиент своевременно захотел разобраться совместно с сотрудниками.

Если клиент все-таки погасил долг, после последнего платежа он вправе обратиться в банк за соответствующей справкой.

Если вы также обращались в банк за кредитом и по каким-то причинам "попали" на большие проценты, и готовы рассказать для журналистского материала о своих доходах и расходах, то пишите на e-mail bobkov@tutby.com с пометкой «кредит».

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