ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчина жалуется, что его не предупредили о кредитном долге. В банке говорят, что это невозможно

06.03.2019 11:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Минчанин Александр Голышев в 2010 году взял рублевый кредит на автомобиль. Позже у него появились финансовые трудности, и он попросил увеличить срок, в течение которого можно погашать задолженность. По словам мужчины, в итоге он отдал долг, но через несколько лет с ним связались специалисты банка и сообщили об оставшейся недоплате. В банке поясняют, что все происходило не так, и обычно клиентов-должников оповещают на второй день просрочки.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Сначала все выплачивал вовремя, потом начались проблемы с финансами. Где-то услышал, что можно сделать пролонгацию, решил воспользоваться», — вспоминает мужчина. Банк увеличил срок, в течение которого можно было погасить задолженность, однако трудности с выплатами все равно сохранялись.

— После пролонгации нужно было каждый месяц созваниваться с человеком из банка и узнавать, сколько я должен заплатить. В итоге я погасил долг и уточнил, все ли выплачено. Мне сказали, что задолженности нет, — рассказывает Александр.

Задолженность по процентампо кредиту превысила 1200 рублей. Минчанин недоумевает, почему с ним не связались раньше, ведь он не менял ни место жительства, ни телефон. «Поехал в банк разбираться, мне дали бумагу. Задолженность разделили на несколько частей и разрешили выплачивать больше года», — говорит минчанин. 

В пресс-службе банке «Дабрабыт», в котором Александр брал в 2010 году рублевый кредит, пояснили, почему возникла такая ситуация. 

— Уже в начале 2012 года он допустил первую просрочку и в виду высокой платежной нагрузки обратился за пролонгацией. Тогда банк увеличивал срок погашения задолженности, что вело к уменьшению ежемесячного платежа, а также предоставлял «платежные каникулы» до шести месяцев по уплате основного долга. Банк пролонгировал остаток задолженности, но несмотря на это Александр продолжать выплачивать кредит с задержкой.

В банке есть система работы с клиентами, которые просрочили обязательный платеж, объясняют в пресс-службе. Как только наступает второй день задолженности, с должниками связываются сотрудники банка, причем весь процесс работы отражается в специальной программе.

— Почитав историю работы, мы увидели, что с Александром неоднократно общались работники банка. В анкете он оставлял два контактных телефона — по обоим с ним периодически связывались, выясняли причины неуплаты и брали обещание погасить задолженность.

Согласно истории контактов, последний раз с мужчиной разговаривали в январе 2018 года.

— Александр обещал погасить задолженность до 10 февраля, фактически закрыл обязательства 19 февраля прошлого года. Это подтверждает, что клиента не бросили на произвол, он был в курсе своих проблем и просрочек.

В пресс-службе обращают внимание, что при заключении договора клиенту предоставляют график погашения задолженности и объясняют до какого времени он должен произвести платеж. Также его предупреждают о необходимости обеспечить на счете необходимое количество денежных средств, достаточных для списания их со счета в расчетную дату.

Что делать, чтобы не попасть в такую ситуацию

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, нужно сообщать в банк об изменении личных данных, советуют в пресс-службе банка «Дабрабыт». Это правило обычно прописано в договоре и касается места регистрации или жительства, смены фамилии, замены паспорта и т.д.

— Банк может предложить вариант погашения платежей, устраивающий обе стороны. А после последнего платежа не затруднитесь уточнить, полностью ли списан долг, особенно если имели место частые случае просрочек, - поясняют в банке. 

Если возникли вопросы насчет штрафных санкций, то можно прийти в банк со своим экземпляром кредитного договора и уточнить, как и почему они начисляются.

— Специалисты банка объяснят, где клиент нарушает условия договора, и что нужно делать, чтобы впредь не допускать этого. Не нужно сидеть и говорить «не понимаю откуда берется долг, поэтому платить не буду». В итоге банк взыщет задолженность принудительно, и сумма будет гораздо больше, чем в случае, если бы клиент своевременно захотел разобраться совместно с сотрудниками.

Если клиент все-таки погасил долг, после последнего платежа он вправе обратиться в банк за соответствующей справкой.

Если вы также обращались в банк за кредитом и по каким-то причинам "попали" на большие проценты, и готовы рассказать для журналистского материала о своих доходах и расходах, то пишите на e-mail bobkov@tutby.com с пометкой «кредит».

Читайте также
Для бюджетников установили новую тарифную сетку и базовую ставку. Зарплаты не должны упасть
«Получил на рубль и две копейки больше». Минчанин — про повышение доплат к пенсиям
​​
 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В редакцию обратился минчанин Голышев Александр и рассказал, что через несколько лет узнал о невыплаченных процентах по кредиту. Мужчина жалуется, что банк не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Xiaomi выпустила «умную» копилку для детей за 60 долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика