Xiaomi выпустила «умную» копилку для детей за 60 долларов

На своей краудфандинговой площадке Xiaomi представила «умную» копилку для детей под названием PUPUPULA. Об этом сообщает Gizchina.





У копилки есть 1,54-дюймовый дисплей с IPS-матрицей разрешением 240 на 240 точек. На экран может выводиться время и другая полезная информация. Управление копилкой идет через приложение на смартфоне — чтобы положить или забрать деньги, каждый раз понадобится вводить код.





Интересно, что при добавлении денег копилка издает радостный звук, а при заборе накопившегося — грустный. PUPUPULA может хранить информацию о доходах и расходах в «бухгалтерской книге» — так у родителей получится проверить, когда и на что расходовал деньги их ребенок.

Продажи аппарата в Китае стартуют 13 апреля за 60 долларов.

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