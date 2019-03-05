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Xiaomi выпустила «умную» копилку для детей за 60 долларов

06.03.2019 11:02 — Разное | Tut.by  
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На своей краудфандинговой площадке Xiaomi представила «умную» копилку для детей под названием PUPUPULA. Об этом сообщает Gizchina.


У копилки есть 1,54-дюймовый дисплей с IPS-матрицей разрешением 240 на 240 точек. На экран может выводиться время и другая полезная информация. Управление копилкой идет через приложение на смартфоне — чтобы положить или забрать деньги, каждый раз понадобится вводить код.


Интересно, что при добавлении денег копилка издает радостный звук, а при заборе накопившегося — грустный. PUPUPULA может хранить информацию о доходах и расходах в «бухгалтерской книге» — так у родителей получится проверить, когда и на что расходовал деньги их ребенок.

Продажи аппарата в Китае стартуют 13 апреля за 60 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят другие гаджеты Xiaomi:

 
 
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Продажи аппарата в Китае стартуют 13 апреля.
 
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