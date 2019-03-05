|
Не каждая проблемная семья попадает под критерии СОП в соответствии с новым Постановлением Совмина страны
06.03.2019 — Разное | Асiповiцкi край
В центре внимания — дети
На заседании координационного совета по реализации Декрета № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» под руководством заместителя председателя райисполкома Анны Землянухиной обсудили Постановление Совмина страны, утвердившего Положение о порядке признания детей находящимися в социально опасном положении.
По новому постановлению сейчас не каждая проблемная семья попадает под критерии СОП. Согласно документу, главными критериями являются неудовлетворение родителями основных жизненных потребностей ребенка; систематическое невыполнение рекомендаций медработников по диагностике, лечению, медицинской реабилитации, что угрожает его жизни и (или) здоровью; необеспечение надзора за поведением ребенка и его образом жизни, вследствие чего совершаются правонарушения; ведение аморального образа жизни, злоупотребление своими правами, жестокое обращение с ребенком. Четко прописан и порядок проведения социального расследования, принятия решения о постановке в СОП, определены функции заинтересованных органов.
Присутствующие подробно рассмотрели каждый пункт Положения, обсудили направления дальнейшей совместной работы.
Анна САБЕЛО.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не каждая проблемная семья попадает под критерии СОП в соответствии с новым Постановлением Совмина страны
В центре внимания — дети На заседании координационного совета по реализации Декрета № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)