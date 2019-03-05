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Охранная сигнализация поможет сохранить ваше имущество
06.03.2019 — Разное | Слуцк Город
Многие из нас задумываются о безопасности своего жилища. Но, уходя на работу, кто может дать гарантию, что за время нашего отсутствия к нам в дом никто не войдет, а имущество останется в целости и сохранности?
Защита интересов людей была и остается приоритетной задачей подразделений Департамента охраны МВД Республики Беларусь, каждый сотрудник отлично понимает, что противоправные посягательства на собственность могут стать серьезным фактором усиления социальной напряженности, способным вызвать у населения чувство тревоги за свое благополучие и безопасность.
Хотелось бы также подчеркнуть, что охрана личного имущества граждан ни Департаменту охраны МВД Республики Беларусь, ни бюджету особых материальных дивидендов не приносит, существующие расценки на данный вид услуг не покрывают расходов на организацию работы. Тем не менее, учитывая особую социальную значимость вопроса, снимать с себя этих обязанностей Департамент охраны МВД Республики Беларусь попросту не имеет права. Люди Департаменту охраны МВД Республики Беларусь доверяют, это самое главное.
Справку о порядке приема жилых помещений граждан по охрану можно получить в Слуцком отделе Департамента охраны МВД Республики Беларусь по адресу: г.Слуцк, ул. Уласовца, д.12, каб.13 или по телефону 2-58-61.
Охрана жилых домов (помещений) физических лиц включает в себя услуги по оснащению средствами сигнализации и услуги по охране и контролю за состоянием средств сигнализации:
Ориентировочная стоимость оснащения охранной сигнализации (с учетом стоимости оборудования) жилых домов, квартир и других помещений:
Необходимые условия для оборудования помещения техническими средствами сигнализации: ● Строительная готовность помещения;
Перечень документов для оборудования жилого дома (помещения) техническими средствами охраны:
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Слуцкий отдел Департамента охраны оказывает услуги по установке охранных сигнализаций и охране объектов и квартир. Абонентская плата в месяц составляет всего 50...
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