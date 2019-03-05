Охранная сигнализация поможет сохранить ваше имущество





Многие из нас задумываются о безопасности своего жилища. Но, уходя на работу, кто может дать гарантию, что за время нашего отсутствия к нам в дом никто не войдет, а имущество останется в целости и сохранности?

Защита интересов людей была и остается приоритетной задачей подразделений Департамента охраны МВД Республики Беларусь, каждый сотрудник отлично понимает, что противоправные посягательства на собственность могут стать серьезным фактором усиления социальной напряженности, способным вызвать у населения чувство тревоги за свое благополучие и безопасность.

Хотелось бы также подчеркнуть, что охрана личного имущества граждан ни Департаменту охраны МВД Республики Беларусь, ни бюджету особых материальных дивидендов не приносит, существующие расценки на данный вид услуг не покрывают расходов на организацию работы. Тем не менее, учитывая особую социальную значимость вопроса, снимать с себя этих обязанностей Департамент охраны МВД Республики Беларусь попросту не имеет права. Люди Департаменту охраны МВД Республики Беларусь доверяют, это самое главное.

Справку о порядке приема жилых помещений граждан по охрану можно получить в Слуцком отделе Департамента охраны МВД Республики Беларусь по адресу: г.Слуцк, ул. Уласовца, д.12, каб.13 или по телефону 2-58-61.

Время работы: пн-пт с 9.00 до 18.00;

Мобильные телефоны: vel +375(29)315-42-98, мтс +375(29)570-64-14.

Тел/факс: 2-58-41;

Круглосуточный телефон дежурной части: 5-42-98.

Охрана жилых домов (помещений) физических лиц включает в себя услуги по оснащению средствами сигнализации и услуги по охране и контролю за состоянием средств сигнализации:

● Охрану жилых домов, квартир и других помещений с помощью технических средств сигнализации, контролируемых пультами централизованного наблюдения.

● Осуществление контроля с помощью пультов централизованного наблюдения за состоянием технических средств сигнализации жилых домов, квартир и других помещений, с последующей передачей владельцам жилых домов (помещений) сообщения о срабатывании систем сигнализации.

● Контроль за состоянием систем ручной тревожной сигнализации, установленной в жилых домах, квартирах и других помещениях (экстренный вызов наряда милиции) с выездом группы задержания в случае поступления сигналов об экстренном вызове.

● Техническое обслуживание систем сигнализации жилых домов, квартир и других помещений.

Ориентировочная стоимость оснащения охранной сигнализации (с учетом стоимости оборудования) жилых домов, квартир и других помещений:





Всем категориям граждан сроком до 6 месяцев на основании заявления владельца помещения предоставляется рассрочка оплаты стоимости выполненных работ (стоимости установленных приборов и материалов, а также стоимости работ по монтажу и наладке) при оборудовании помещений с личным имуществом граждан средствами сигнализации монтажными группами подразделений охраны.

оплаты стоимости выполненных работ (стоимости установленных приборов и материалов, а также стоимости работ по монтажу и наладке) при оборудовании помещений с личным имуществом граждан средствами сигнализации монтажными группами подразделений охраны. Абонентская плата составляет всего 8,75 рублей рублей в месяц за один уровень.

Необходимые условия для оборудования помещения техническими средствами сигнализации: ● Строительная готовность помещения;

● Наличие документов о праве собственности (владения) помещением;

● Наличие стабильного напряжения электропитания 220 В.

Перечень документов для оборудования жилого дома (помещения) техническими средствами охраны:

● копия технического паспорта на жилой дом (помещение, капитальное строение);

● копия свидетельства о государственной регистрации на жилой дом (помещение, капитальное строение);

● копия свидетельства о государственной регистрации на земельный участок (акт на земельный участок);

● копия паспорта владельца;

● доверенность на право представлять интересы владельца помещения в подразделении охраны

или

● копия ведомости технических характеристик на строящийся дом (копия проекта дома всех этажей, если жилой дом не введен в эксплуатацию);

● копия свидетельства о государственной регистрации на земельный участок (акт на земельный участок);

● паспорт застройщика;

● доверенность на право представлять интересы владельца помещения в подразделении охраны.

За продолжительный период времени в Слуцке и Слуцком районе не было зарегистрировано ни одного случая кражи из дома или иного объекта, находящегося под охраной Департамента.





Начальник Слуцкого отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь

подполковник милиции Биркос Игорь Михайлович