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Случчанам предлагают две освободившиеся арендные квартиры
06.03.2019 — Разное | Слуцк Город
В соответствии с Положением об учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, Слуцкий райисполком информирует граждан о наличии свободных жилых помещений коммерческого использования, расположенных по адресам:
Заявления о предоставлении жилого помещения коммерческого использования необходимо подавать в службу «Одно окно» Слуцкого районного исполнительного комитета в течение 15 календарных дней со дня размещения информации.
Наниматель жилого помещения коммерческого использования вносит плату за пользование жилым помещением и плату за жилищно-коммунальные услуги, в соответствии с законодательством и договором найма жилого помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда.
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В соответствии с Положением об учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, Слуцкий райисполком информирует граждан о наличии свободных жилых...
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