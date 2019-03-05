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Случчанам предлагают две освободившиеся арендные квартиры

06.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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В соответствии с Положением об учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, Слуцкий райисполком информирует граждан о наличии свободных жилых помещений коммерческого использования, расположенных по адресам:

  • однокомнатная квартира № 116 площадью 25,4/13,2 кв. метров в жилом доме по ул. 8 Марта, дом № 22 (имеется централизованное отопление, холодное водоснабжение, канализация, расположена на 5-ом этаже). Размер платы за пользование рассчитывается следующим образом: общая площадь 25,4 кв. метра х 0,2 базовой величины х 0,7 (коэффициент степени благоустройства и нахождения жилого помещения).
  • однокомнатная квартира № 31а площадью 21,96/13,6 кв. метров в жилом доме № 6 по ул. Строителей (благоустроенная, расположена на 1-ом этаже). Размер платы за пользование рассчитывается следующим образом: общая площадь 21,96 кв. метра х 0,2 базовой величины х 0,7 (коэффициент степени благоустройства и нахождения жилого помещения).

Заявления о предоставлении жилого помещения коммерческого использования необходимо подавать в службу «Одно окно» Слуцкого районного исполнительного комитета в течение 15 календарных дней со дня размещения информации.

Наниматель жилого помещения коммерческого использования вносит плату за пользование жилым помещением и плату за жилищно-коммунальные услуги, в соответствии с законодательством и договором найма жилого помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда.


Отдел ЖКХ

 
 
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В соответствии с Положением об учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, Слуцкий райисполком информирует граждан о наличии свободных жилых...
 
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