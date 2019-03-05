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Зачем Лукашенко менять Конституцию?

06.03.2019 11:04 — Разное | Партизан  
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Во время "Большого разговора" Лукашенко заявил о грядущем пересмотре Конституции. Он впервые обозначил сроки изменений и увязал их со своим политическим будущим.

Зачем Лукашенко менять Конституцию?
Зачем Лукашенко менять основной закон, который так хорошо служил ему последние годы? Ответ — в выпуске «Разжевано».




 
 
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Во время "Большого разговора" Лукашенко заявил о грядущем пересмотре Конституции. Он впервые обозначил сроки изменений и увязал их со своим политическим будущим.
 
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