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Половина белорусов живут на сумму меньше $250 в месяц. И как прожить?

06.03.2019 10:53 — Разное | Партизан  
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А многие семьи с детьми и вовсе находятся за чертой бедности. Вот и рожай после этого...
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Печальные данные выборочного обследования домохозяйств за четвертый квартал прошлого года обнародовал Белстат.

Оказалось, что 3,6% белорусских семей попадают под категорию малообеспеченных. Это означает, что в месяц на каждого члена семьи, включая детей, приходится сумма меньше бюджета прожиточного минимума (сейчас он 216 руб. 90 коп.). При этом учитываются не только зарплаты, но и всевозможные пособия и пенсии - словом, любой доход.

Самая большая доля живущих за чертой бедности среди семей с детьми (7,7%). То есть к малообеспеченным относится примерно каждая 13-я семья, где есть дети. 

Реже всего малообеспеченными оказываются семьи из одного человека, только 1,5% одиночек оказались за чертой бедности.

Если же говорить о географии, то меньше всего малообеспеченных семей в Минске (1%), а больше всего - в Гомельской области (5,4%).


Помимо этого специалисты Белстата подсчитали еще и то, сколько денег в месяц есть у среднестатистического белоруса. 

Примерно каждый пятый (21,4%) довольствуется суммой от 400 до 500 рублей, почти столько же (21,3%) - от 300 до 400 рублей. 

Больше 800 рублей в месяц есть примерно у каждого девятого жителя страны (11,6%). А суммой меньше 200 рублей обходятся 3,5% белорусов.

 
Теги: Минск
 
 
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А многие семьи с детьми и вовсе находятся за чертой бедности. Вот и рожай после этого...
 
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