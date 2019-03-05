Конгрессмены хоят потребовать у Трампа налоговые декларации









Демократ, входящий в состав Бюджетного комитета Палаты представителей, сказал во вторник, что, по его прогнозам, комитет может потребовать от президента Дональда Трампа предоставить в распоряжение Конгресса налоговые декларации уже через две недели.





«По моим прогнозам, это может произойти в ближайшие пару недель», - сказал конгрессмен Билл Паскрелл, который два года назад стал инициатором расследования Бюджетного комитета в отношении налоговых деклараций Трампа.





«Это мое внутреннее ощущение. Четыре недели назад я говорил вам, что это произойдет через месяц. Теперь это две недели», - сказал он журналистам.





Паскрелл пояснил, что председатель Бюджетного комитета Ричард Нил - единственный член Конгресса, который уполномочен на выдвижение такого требования, - не говорил ему о точных сроках. Ожидается, что администрация Белого дома откажет Конгрессу в этой просьбе.





Билл Паскрелл также отказался сообщить, видел ли он проект запроса на предоставление налоговых деклараций, ограничившись замечанием о том, что соответствующая «работа ведется».









Трамп, в отличие от своих предшественников, отказался обнародовать перед выборами свои налоговые декларации и продолжает держать их в тайне, будучи на посту президента. Он объясняет это тем, что его декларации проверяются Налоговым управлением США.





Однако демократы вновь заинтересовались налоговыми документами президента после слушаний с участием Майкла Коэна, бывшего юриста Трампа. Он заявил на слушаниях в Комитете по надзору, что Трамп не хочет обнародовать свои налоговые документы, опасаясь, что налоговики подвергнут его настоящей проверке и оштрафуют.





Демократы надеются, что документы позволят им обнаружить конфликт интересов в действиях главы государства, который до прихода в Белый дом управлял крупной международной компанией.





Но республиканцы выступают против этой инициативы, говоря, что она может создать опасный прецедент, превратив конфиденциальную информацию о налогах граждан США в политическое оружие.