Кайли Дженнер стала самым юным миллиардером. Она опередила Цукерберга

Кайли Дженнер, 21-летняя американская модель и бизнесвумен, стала самым молодым миллиардером в истории, пишет Forbes. Ее состояние оценивают в один миллиард долларов, и его она заработала раньше Марка Цукерберга на два года.



История успеха



Кайли «сколотила» состояние своим трудом. Сначала продукция ее бренда Kylie Cosmetics продавалась только онлайн и во временных павильонах, а после в 1000 торговых точек. Это случилось после того, как дистрибьютором косметики Дженнер стала сеть магазинов Ulta. И понеслась: за прошлый год ее доход увеличился на 9%, то есть до 360 миллионов долларов. Так, ее компанию оценивают в 900 миллионов долларов. Сама Кайли заявляет: «Я ничего не ждала и ничего не могла предвидеть. Но мне это ощущение очень нравится. Будто гладят по головке».

Свою компанию Kylie Cosmetics Дженнер основала в 2015 году. Ее секрет в том, что при практически нулевых расходах прибыль колоссальная, а штат состоит из 12 человек: семь из них работают целый день, а пять заняты частично. Продукция рекламируется через социальные сети: в ее Instagram-аккаунте 128 миллионов подписчиков, из-за большой популярности бренд растет. «Все это благодаря социальным сетям. Огромная аудитория у меня была еще до того, как я начала свой бизнес», – подчеркивает девушка.



Однако сейчас бренд Дженнер характеризуется небольшим спадом: за прошлые два года рост продаж не превысил и 10%. Тем не менее, юная предпринимательница не планирует останавливаться и планирует расширить ассортимент бренда. «У Kylie Cosmetics отличные перспективы. Я вкладываюсь в работу по полной», – констатирует она.