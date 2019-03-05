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Кайли Дженнер стала самым юным миллиардером. Она опередила Цукерберга
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Кайли Дженнер, 21-летняя американская модель и бизнесвумен, стала самым молодым миллиардером в истории,
Свою компанию Kylie Cosmetics Дженнер основала в 2015 году. Ее секрет в том, что при практически нулевых расходах прибыль колоссальная, а штат состоит из 12 человек: семь из них работают целый день, а пять заняты частично. Продукция рекламируется через социальные сети: в ее Instagram-аккаунте 128 миллионов подписчиков, из-за большой популярности бренд растет. «Все это благодаря социальным сетям. Огромная аудитория у меня была еще до того, как я начала свой бизнес», – подчеркивает девушка.
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Кайли Дженнер, 21-летняя американская модель и бизнесвумен, стала самым молодым миллиардером в истории, пишет Forbes. Ее состояние оценивают в один миллиард долларов, и...
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