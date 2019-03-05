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Кайли Дженнер стала самым юным миллиардером. Она опередила Цукерберга

06.03.2019 11:30 — Разное | KYKY  
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Кайли Дженнер, 21-летняя американская модель и бизнесвумен, стала самым молодым миллиардером в истории, пишет Forbes. Ее состояние оценивают в один миллиард долларов, и его она заработала раньше Марка Цукерберга на два года.

История успеха

Кайли «сколотила» состояние своим трудом. Сначала продукция ее бренда Kylie Cosmetics продавалась только онлайн и во временных павильонах, а после в 1000 торговых точек. Это случилось после того, как дистрибьютором косметики Дженнер стала сеть магазинов Ulta. И понеслась: за прошлый год ее доход увеличился на 9%, то есть до 360 миллионов долларов. Так, ее компанию оценивают в 900 миллионов долларов. Сама Кайли заявляет: «Я ничего не ждала и ничего не могла предвидеть. Но мне это ощущение очень нравится. Будто гладят по головке».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Свою компанию Kylie Cosmetics Дженнер основала в 2015 году. Ее секрет в том, что при практически нулевых расходах прибыль колоссальная, а штат состоит из 12 человек: семь из них работают целый день, а  пять заняты частично. Продукция рекламируется через социальные сети: в ее Instagram-аккаунте 128 миллионов подписчиков, из-за большой популярности бренд растет. «Все это благодаря социальным сетям. Огромная аудитория у меня была еще до того, как я начала свой бизнес», – подчеркивает девушка. 

Однако сейчас бренд Дженнер характеризуется небольшим спадом: за прошлые два года рост продаж не превысил и 10%. Тем не менее, юная предпринимательница не планирует останавливаться и планирует расширить ассортимент бренда. «У Kylie Cosmetics отличные перспективы. Я вкладываюсь в работу по полной», – констатирует она.

 
 
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Кайли Дженнер, 21-летняя американская модель и бизнесвумен, стала самым молодым миллиардером в истории, пишет Forbes. Ее состояние оценивают в один миллиард долларов, и...
 
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