Румас хочет изменить методы борьбы с наркоманией. Говорит, нынешние не актуальны

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси, сообщил, что в нашей стране нужно пересмотреть формы профилактики наркомании. Это заявление он сделал на заседании президиума Совмина, пишет пресс-служба правительства.





Румас подчеркнул, что эти условия диктуют нам сегодняшние реалии. С его точки зрения, многие мероприятия, нацеленные на борьбу с наркоманией, дают результаты, отличные от ожидаемых. Молодые люди по-прежнему вовлекаются в незаконный оборот наркотиков.



Премьер-министр сделал акцент на том, что для противостояния наркотикам нужны две составляющие: активная позиция государства и не менее активная позиция общества. Он обратил внимание на то, что правильно расставление приоритеты сделали свое дело: обстановка в стране стабилизировалась, число «наркотических» преступлений – снизилось.



Румас констатировал, что новый план по борьбе с наркотиками на 2019-2020 годы изменен: подходы к профилактике станут иными. Так, например, государство будет содействовать не только в оказании медицинской помощи, но и в социализации наркозависимых. Мероприятия плана реализуют МВД, Минздрав, Минобразования, Минтруда и другие заинтересованные.



Примечательно, что, как информирует МВД, реальных потребителей наркотиков более 88,5 тысяч человек. А каждый третий осужденный в Беларуси сидит за наркотики. В общей сложности их более 13 тысяч человек. «Наркотическое» законодательство ужесточили, пишет TUT.by, после того, как этого потребовал Лукашенко. Он пожелал, чтобы отбывающие наказание за наркотики «просили о смерти». Но в ближайшее время парламент вновь рассмотрит статью о незаконном обороте наркотиков на предмет того, нужно ли в ней что-то менять.

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