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Румас хочет изменить методы борьбы с наркоманией. Говорит, нынешние не актуальны

06.03.2019 10:55 — Разное | KYKY  
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Сергей Румас, премьер-министр Беларуси, сообщил, что в нашей стране нужно пересмотреть формы профилактики наркомании. Это заявление он сделал  на заседании президиума Совмина, пишет пресс-служба правительства.


Румас подчеркнул, что эти условия диктуют нам сегодняшние реалии. С его точки зрения, многие мероприятия, нацеленные на борьбу с наркоманией, дают результаты, отличные от ожидаемых. Молодые люди по-прежнему вовлекаются в незаконный оборот наркотиков. 

Премьер-министр сделал акцент на том, что для противостояния наркотикам нужны две составляющие: активная позиция государства и не менее активная позиция общества. Он обратил внимание на то, что правильно расставление приоритеты сделали свое дело: обстановка в стране стабилизировалась, число «наркотических» преступлений – снизилось. 

Румас констатировал, что новый план по борьбе с наркотиками на 2019-2020 годы изменен: подходы к профилактике станут иными. Так, например, государство будет содействовать не только в оказании медицинской помощи, но и в социализации наркозависимых. Мероприятия плана реализуют МВД, Минздрав, Минобразования, Минтруда и другие заинтересованные.

Примечательно, что, как информирует МВД, реальных потребителей наркотиков более 88,5 тысяч человек. А каждый третий осужденный в Беларуси сидит за наркотики. В общей сложности их более 13 тысяч человек. «Наркотическое» законодательство ужесточили, пишет TUT.by, после того, как этого потребовал Лукашенко. Он пожелал, чтобы отбывающие наказание за наркотики «просили о смерти».  Но в ближайшее время парламент вновь рассмотрит статью о незаконном обороте наркотиков на предмет того, нужно ли в ней что-то менять.

 
 
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Сергей Румас, премьер-министр Беларуси, сообщил, что в нашей стране нужно пересмотреть формы профилактики наркомании. Это заявление он сделал  на заседании...
 
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