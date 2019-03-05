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МНС планирует подготовить проект указа о маркировке товаров

06.03.2019 11:18 — Разное | Ежедневник  
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МНС планирует подготовить проект указа о маркировке товаров

Министерство по налогам и сборам планирует подготовку проекта указа "О маркировке товаров". Он будет разработан в соответствии с соглашением о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС, сообщили в МНС.

Соглашением предусмотрена маркировка товаров (их перечень будет определяться Советом Евразийской экономической комиссии) унифицированными средствами идентификации. Как пояснили в МНС, нормы указа №243 "О маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками" распространяются на маркировку товаров только контрольными (идентификационными) знаками. С момента вступления в силу соглашения ЕАЭС требуется корректировка законодательной базы."

Так, необходимо принять нормативный правовой акт, в соответствии с которым требования соглашения распространялись бы на белорусских субъектов предпринимательской деятельности. Это позволит пресечь возможные схемы ухода от налогообложения, а также предотвратить вовлечение в теневой оборот товаров и, соответственно, увеличить поступления платежей в бюджет, которые поступают от производителей и импортеров товаров в добровольном порядке", - отметили в МНС.

Действие проекта указа будет распространяться на субъектов предпринимательской деятельности, которые занимаются производством и оборотом маркируемых товаров, в том числе и унифицированными средствами идентификации, сообщает БелТА.

Планируемый срок вступления в силу указа "О маркировке товаров" - первый квартал 2020 года.

 
 
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Министерство по налогам и сборам планирует подготовку проекта указа "О маркировке товаров". Он будет разработан в соответствии с соглашением о маркировке товаров...
 
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