МНС планирует подготовить проект указа о маркировке товаров





Министерство по налогам и сборам планирует подготовку проекта указа "О маркировке товаров". Он будет разработан в соответствии с соглашением о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС, сообщили в МНС.

Соглашением предусмотрена маркировка товаров (их перечень будет определяться Советом Евразийской экономической комиссии) унифицированными средствами идентификации. Как пояснили в МНС, нормы указа №243 "О маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками" распространяются на маркировку товаров только контрольными (идентификационными) знаками. С момента вступления в силу соглашения ЕАЭС требуется корректировка законодательной базы."

Так, необходимо принять нормативный правовой акт, в соответствии с которым требования соглашения распространялись бы на белорусских субъектов предпринимательской деятельности. Это позволит пресечь возможные схемы ухода от налогообложения, а также предотвратить вовлечение в теневой оборот товаров и, соответственно, увеличить поступления платежей в бюджет, которые поступают от производителей и импортеров товаров в добровольном порядке", - отметили в МНС.

Действие проекта указа будет распространяться на субъектов предпринимательской деятельности, которые занимаются производством и оборотом маркируемых товаров, в том числе и унифицированными средствами идентификации, сообщает БелТА .

Планируемый срок вступления в силу указа "О маркировке товаров" - первый квартал 2020 года.