ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Реал» потерпел 6 крупных поражений в сезоне впервые за 68 лет

06.03.2019 11:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Разгромно проиграв «Аяксу» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов, мадридский «Реал» потерпел шестое крупное поражение в сезоне, сообщает Sports.ru.


Фото: realmadrid.com

Такое произошло с «Реалом» второй раз в истории. До матча с «Аяксом» они проиграли в Лиге чемпионов ЦСКА (0:3), в Ла Лиге — «Эйбару» (0:3), «Барселоне» (1:5) и «Севилье» (0:3), а в Кубке — вновь «Барселоне» (0:3).

Ранее единственный раз подобная статистика у «Реала» была 68 лет назад, в сезоне-1950/51, отмечается в твиттере Педро Мартина.

Кроме того, мадридцы проиграли четыре матча подряд на «Сантьяго Бернабеу». Подобное случилось с «Реалом» впервые за 15 лет и бывало только в сезоне-2003/04, когда в апреле-мае «сливочные» проиграли дома «Осасуне», «Барселоне», «Мальорке» и «Сосьедаду». Нынче худшая серия клуба повторилась. Ранее «Реал» уступил «Жироне» и «Барселоне» в Ла Лиге и «Барселоне» в ответной игре Кубка Испании.

«Реал» впервые за 4 года не выиграет Лигу чемпионов. Он трижды подряд брал главный европейский трофей — раньше никому не удавалось сделать это даже дважды кряду.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разгромно проиграв «Аяксу» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов, мадридский «Реал» потерпел шестое крупное поражение в сезоне.
 
Новости дня
Новости разные
 
Случчанам предлагают две освободившиеся арендные квартиры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика