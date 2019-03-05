«Реал» потерпел 6 крупных поражений в сезоне впервые за 68 лет

Разгромно проиграв «Аяксу» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов, мадридский «Реал» потерпел шестое крупное поражение в сезоне, сообщает Sports.ru .



Фото: realmadrid.com

Такое произошло с «Реалом» второй раз в истории. До матча с «Аяксом» они проиграли в Лиге чемпионов ЦСКА (0:3), в Ла Лиге — «Эйбару» (0:3), «Барселоне» (1:5) и «Севилье» (0:3), а в Кубке — вновь «Барселоне» (0:3).

Ранее единственный раз подобная статистика у «Реала» была 68 лет назад, в сезоне-1950/51, отмечается в твиттере Педро Мартина.

Кроме того, мадридцы проиграли четыре матча подряд на «Сантьяго Бернабеу». Подобное случилось с «Реалом» впервые за 15 лет и бывало только в сезоне-2003/04, когда в апреле-мае «сливочные» проиграли дома «Осасуне», «Барселоне», «Мальорке» и «Сосьедаду». Нынче худшая серия клуба повторилась. Ранее «Реал» уступил «Жироне» и «Барселоне» в Ла Лиге и «Барселоне» в ответной игре Кубка Испании.

«Реал» впервые за 4 года не выиграет Лигу чемпионов. Он трижды подряд брал главный европейский трофей — раньше никому не удавалось сделать это даже дважды кряду.