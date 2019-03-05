Рожденный дважды: едва не утонувший в реке пес Гром нашел своего хозяина

Пес по кличке Гром стал знаменитостью Минска. Собака едва не утонула в реке – ее спасли сотрудники МЧС. А волонтеры выходили животное и даже смогли найти настоящего хозяина, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Пес Гром в гаражном кооперативе был главным караульным, шутят сторожа. Собака добрая и ласковая. С местными работниками ладила, а воров отпугивала только своим размером. Но однажды Гром внезапно пропал.



«Убежал по зову сердца. Наверное, почуял девчонку. Соседи чистили ворота на соседней территории, там образовалась небольшая брешь, он и выбежал», – рассказал председатель гаражного кооператива Андрей Махтадуй.

Пес и раньше устраивал самовольные, но всегда возвращался. А тут – ни слуху, ни духу. Сторожа начали искать в частном секторе, но безуспешно. Помогли очевидцы: заметили, что в реке кто-то тонет и сообщили МЧС. Оказалось, Гром. К возлюбленной шел через препятствия – по замерзшему водоему. Но тонкий лед не выдержал такую крупную собаку и треснул, пес и провалился.

«С берега уже стало понятно, что это не человек, а собака. А дальше действовали по стандартной схеме боевого развертывания группы спасения на воде. Один спасатель-пловец направился к собаке. Второй с доской подошел к нему. Погрузили собаку на спасательную доску, вытянули на берег», – вспоминает заместитель начальника Центрального районного отдела по ЧС Минска Сергей Вечер.

Горе-Дон Жуана приютили волонтеры. Супруги Анна и Сергей уже несколько лет ищут хозяев таких «беглецов». Благодаря их стараниям Гром стал звездой интернета, а через три дня объявился хозяин пса.



«Нашелся человек, который год назад потерял свою собаку. Посмотрел по фотографиям и видеоматериалам – это он, сто процентов. И вот нашелся Андрей, который по итогу и оказался хозяином. И мы решили, раз это их пес, значит нужно, чтобы они встретились. Пес хозяина узнал, он его позвал, тот хвостом завилял», – рассказала волонтер Анна Круглова.

Сейчас Гром вернулся в кооператив. Местные сторожа надеются, что пес усвоил урок и больше убегать не будет. Но на всякий случай заказали ему бирку на ошейник – с номером телефона хозяина.

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