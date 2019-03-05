С 11 по 31 марта в районе пройдёт республиканская акция «День безопасности. Внимание всем!», посвященная Всемирному дню гражданской обороны.

Проблема защиты населения в случае чрезвычайной ситуации всегда связана с умением людей правильно вести себя при угрозе жизни и здоровью. В этой ситуации важно помочь сориентироваться и обучить людей, в особенности - подрастающее поколение, у которого может не хватать практических навыков.

Первый этап акции пройдет с 11 по 20 марта в спортивных объектах, учреждениях образования. Спасатели расскажут алгоритм действий при различных чрезвычайных ситуациях.

В рамках второго этапа акции с 12 по 31 марта в населенных пунктах района пройдет мероприятие «Безопасная деревня», а также тематическая дискотека «Кому за…» с проведением развлекательно й программы.

Ивацевичский РОЧС.