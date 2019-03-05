Что показали мониторинги...

В феврале месяце работниками инспекции надзора и профилактики Ивацевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям были проведены следующие мониторинги по объектам: учебно-производственное унитарное предприятие "Ивацевичская автомобильная школа" Республиканского государственно-общественного объединения, Добромысленское лесничество ГЛХУ «Барановичский лесхоз» (цех д/о "Гляденье"), ООО «Содружество», УП «Брестский областной комбинат противопожарных работ» РГОО «БДПО» Ивацевичи ПУ на объектах филиала «ПМК-2» ПРУП «Строительно-монтажный трест Белтопливострой», ЧТУП «Пристань-хотель», ГУКПП «Телеханское ЖКХ», ОДО «Бресттехсервис» на объекте УПД д. Гляденье ГЛХУ «Барановичский лесхоз», ГП «Промсервис» на объектах АЗС «24,25 РУП «Белоруснефть», ОАО «Промстройэнерго» на объектах УЗ «Ивацевичская ЦРБ», кафе «Новый Свет», АЗС №7,8 СООО «Нефтехимтрейдинг». Также проведена с выборочная проверка УЗ «Ивацевичская ЦРБ».

В ходе проведения мониторингов были выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, противопожарных требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации:

"Ивацевичская автомобильная школа" (директор Артюх А.К.) : не обеспечена корректировка планов эвакуации в административном здании, не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей расположенных на путях эвакуации на 1-м этаже здания.

Добромысленское лесничество ГЛХУ «Барановичский лесхоз» (цех д/о "Гляденье") (директор Сергейчик А.А.): на объекте не оборудованы места для курения, не обеспечена корректировка планов эвакуации в административном здании, не произведена проверка состояния внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарных кранов).

ООО «Содружество» (директор Федосик В.А.): зданияи сооружения не обеспечены требуемым количеством первичных средств пожаротушения.

На объектах УП «Брестский областной комбинат противопожарных работ» РГОО «БДПО» Ивацевичи ПУ на объектах филиала «ПМК-2» ПРУП «Строительно-монтажный трест Белтопливострой», ЧТУП «Пристань-хотель», ГУКПП «Телеханское ЖКХ», ОДО «Бресттехсервис» на объекте УПД д. Гляденье ГЛХУ «Барановичский лесхоз», ГП «Промсервис» на объектах АЗС «24,25 РУП «Белоруснефть», ОАО «Промстройэнерго» на объектах кафе «Новый Свет», АЗС №7,8 СООО «Нефтехимтрейдинг» нарушений законодательства о пожарной безопасности, противопожарных требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации не выявлено.

ОАО «Промстройэнерго» (директор Плескацевич Л.И.) на объектах УЗ «Ивацевичская ЦРБ»: не обеспечено проведение первичного инструктажа с персоналом заказчика при приеме систем на техническое обслуживание, не обеспечено проведение технического освидетельствования систем пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре, не обеспечено ведение журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту.

УЗ «Ивацевичская ЦРБ» ( главврач Юзефович В.М.): не обеспечено соблюдение противопожарного режима в помещении слесарной мастерской в УЗ «Ивацевичская ЦРБ» (осуществляется курение вне специально отведенных местах), оголовок дымохода отопительной печи на объекте ФАП д. Могилицы неисправен (имеются трещины), не обеспечены требуемым количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителями) следующие объекты: здание бухгалтерии, инфекционного отделения, аптеки, столярной мастерской на территории УЗ «Ивацевичская ЦРБ», здание больницы и поликлиники УЗ «Коссовская городская больница», здание УЗ «Телеханская городская больница», УЗ «Святовольская участковая больница и больница сестринского ухода», Квасевичская амбулатория врача общей практики, ФАП а.г. Милейки, ФАП д. Волька, ФАП д.Мироним, ФАП пос. Майск.;

не проведены проверки огнетушителей с занесением результатов в паспорта, журнал учета технического обслуживания огнетушителей на объектах УЗ «Ивацевичская ЦРБ», здание больницы и поликлиники УЗ «Коссовская городская больница», здание УЗ «Телеханская городская больница», УЗ «Святовольская участковая больница и больница сестринского ухода», Квасевичская амбулатория врача общей практики, Речковская амбулатория врача общей практики, Домановская амбулатория врача общей практики, Бытеньская амбулатория врача общей практики, Омельнянская амбулатория врача общей практики, В. Обровская амбулатория врача общей практики, ФАП а.г. Милейки, ФАП д. Заполье, ФАП д. Яблонка, ФАП д. Ходаки, ФАП д. Рудня, ФАП д. Краи, ФАП д. Волька, ФАП военный городок Волька, ФАП а.г. Гортоль, ФАП д. Долгая, ФАП а.гГощево, ФАП пос. Зеленый Бор, ФАП д. Могилицы, ФАП д. Мироним, ФАП а.г. Стайки, ФАП пос. Майск, ФАП а.г. Подстаринь, ФАП д. Кушнеры, ФАП а.г. Любищицы, ФАП д. Сомино, ФАП д. В. Телеханская, ФАП а.г. Оброво, демонтированы устройства самозакрывания противопожарных дверей на уровне подвала главного корпуса, в холле лифта на уровне подвального этажа главного корпуса демонтированы доводчик и термоуплотнительная лента противопожарных дверей, не обеспечивается плотное самозакрывание двери лестничной клетки главного корпуса на уровне 3-го этажа (необходима регулировка навесных устройств), отсутствуют (демонтированы) ручки оконных проемов лестничной клетки, не обеспечена возможность свободного открывания дверей эвакуационных выходов наружу изнутри без ключа из зданий бухгалтерии, инфекционного отделения, аптеки, отделения фузиологии, пищеблока, здание психотерапевта, стерилизационного отделения, УЗ «Коссовская городская больница», здание УЗ «Телеханская городская больница», УЗ «Святовольская участковая больница и больница сестринского ухода», Квасевичская амбулатория врача общей практики, ФАПыа.г. Милейки, д. Заполье, а.г. Ходаки, д. Гривда, д. Бусяж;

система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии на объектах поликлиника УЗ «Ивацевичская ЦРБ», стоматологическая поликлиника, здание детской поликлиники г.Ивацевичи, УЗ «Коссовская городская больница», УЗ «Телеханская городская больница», в здании УЗ «Святовольская участковая больница и больница сестринского ухода», Квасевичская, Домановская, Бытеньская, В. Обровская амбулатории врача общей практики, ФАПыа.г. Гощево, пос. Зеленый Бор, а.г. Любищицы;

планы эвакуации не отвечают требованиям на объектах: стоматологическая поликлиника г. Ивацевичи, детская поликлиника г. Ивацевичи, Домановская амбулатория врача общей практики, Бытеньская амбулатория врача общей практики, В. Обровская амбулатория врача общей практики, ФАП а.г. Любищицы, ФАП а.г. Оброво, пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации в коридоре здания УЗ «Телеханская городская больница» установлены не в соответствии с техническими или эксплуатационными инструкциями технологического оборудования и технологическими документами (установлены под подвесным потолком), неисправна системы внутреннего противопожарного водоснабжения объекта УЗ «Телеханская городская больница».

За выявленные нарушения ответственные лица привлечены к административной ответственности.

Виталий Дыдышко, и.о. начальника Ивацевичского РОЧС.