В Viber появилась темная тема

Разработчики Viber добавили в приложение темную тему оформления. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте мессенджера.





Такую возможность реализовали в версии Viber 10.2.0.3. Чтобы включить темный режим, нужно зайти в настройки приложения и в разделе «темы оформления» установить необходимую галочку, пишет gagadget.com.

В отличие от Facebook Messenger, интерфейс станет не черным, а серым. По словам разработчиков, это позволит «сохранить заряд батареи устройства, защитит глаза пользователей и не разбудит находящихся рядом людей в темной комнате».

Отметим, что незначительно сохранить заряд аккумулятора темная тема в Viber сможет только на устройствах с OLED-матрицами, которые потребляют меньше энергии при отображении черного цвета из-за своих конструктивных особенностей.