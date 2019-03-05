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В Viber появилась темная тема
Разработчики Viber добавили в приложение темную тему оформления. Об этом
Такую возможность реализовали в версии Viber 10.2.0.3. Чтобы включить темный режим, нужно зайти в настройки приложения и в разделе «темы оформления» установить необходимую галочку,
В отличие от Facebook Messenger, интерфейс станет не черным, а серым. По словам разработчиков, это позволит «сохранить заряд батареи устройства, защитит глаза пользователей и не разбудит находящихся рядом людей в темной комнате».
Отметим, что незначительно сохранить заряд аккумулятора темная тема в Viber сможет только на устройствах с OLED-матрицами, которые потребляют меньше энергии при отображении черного цвета из-за своих конструктивных особенностей.
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Незначительно сохранить заряд аккумулятора темная тема в Viber сможет только на устройствах с OLED-матрицами.
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