Фоамиран, фантазия, цветы. В Вороновском ЦТДиМ готовятся к 8 Марта





Педагоги и воспитанники Вороновского центра творчества детей и молодежи усердно готовятся к женскому празднику. Десятки бумажных цветов сложились в красочную композицию для украшения сцены. В ближайшие дни здесь будут проходить детские утренники.



















Флористическая тема преобладает и в объединениях по интересам. Педагоги помогают детям сделать праздничные сувениры для мам, сестричек, бабушек. Конечно, это будут цветы. Да такие, которые сделаны своими руками и не завянут. Юные рукодельницы работают с экологичным, удобным в использовании фоамираном. Эта пластичная замша не выгорает на солнце и не боится влаги, а поделки из нее выглядят очень ярко и эффектно. Кому что больше нравится: жизнерадостные подсолнухи, нежные орхидеи или величественные розы…











Валерия Урбанович очень хочет порадовать старшую сестру эксклюзивным подарком. Часы, обрамленные цветами, — как раз то, что нужно. Воплотить задумку ей помогает педагог Рита Владмировна Крысенель. Получается красиво, оригинально, по-весеннему!











Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО