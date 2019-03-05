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Фоамиран, фантазия, цветы. В Вороновском ЦТДиМ готовятся к 8 Марта

06.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Фоамиран, фантазия, цветы. В Вороновском ЦТДиМ готовятся к 8 Марта

Педагоги и воспитанники Вороновского центра творчества детей и молодежи усердно готовятся к женскому празднику. Десятки бумажных цветов сложились в красочную композицию для украшения сцены. В ближайшие дни здесь будут проходить детские утренники.


Фоамиран, фантазия, цветы. В Вороновском ЦТДиМ готовятся к 8 Марта
Фоамиран, фантазия, цветы. В Вороновском ЦТДиМ готовятся к 8 Марта
Фоамиран, фантазия, цветы. В Вороновском ЦТДиМ готовятся к 8 Марта
Фоамиран, фантазия, цветы. В Вороновском ЦТДиМ готовятся к 8 Марта

Флористическая тема преобладает и в объединениях по интересам. Педагоги помогают детям сделать праздничные сувениры для мам, сестричек, бабушек.  Конечно, это будут цветы. Да такие, которые сделаны своими руками и не завянут. Юные рукодельницы работают с экологичным, удобным в использовании фоамираном. Эта пластичная замша не выгорает на солнце и не боится влаги, а поделки из нее выглядят очень ярко и эффектно. Кому что больше нравится: жизнерадостные подсолнухи, нежные орхидеи или величественные розы…


Фоамиран, фантазия, цветы. В Вороновском ЦТДиМ готовятся к 8 Марта
Фоамиран, фантазия, цветы. В Вороновском ЦТДиМ готовятся к 8 Марта

Валерия Урбанович очень хочет порадовать старшую сестру эксклюзивным подарком. Часы, обрамленные цветами,  —  как раз то, что нужно. Воплотить задумку ей помогает педагог Рита Владмировна Крысенель. Получается красиво, оригинально, по-весеннему!


Фоамиран, фантазия, цветы. В Вороновском ЦТДиМ готовятся к 8 Марта
Фоамиран, фантазия, цветы. В Вороновском ЦТДиМ готовятся к 8 Марта

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО

 
 
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Педагоги и воспитанники Вороновского центра творчества детей и молодежи усердно готовятся к женскому празднику. Десятки бумажных цветов сложились в красочную...
 
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