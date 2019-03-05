Готовил для себя. Под Ивье изъяли крупную партию самогона

Сотрудниками Ивьевского РОВД была изъята крупная партия самогона. В поле зрения правоохранителей попал безработный 28-летний житель поселка Юратишки.





В тот день молодой человек находился в нежилом доме в деревне Верещаки Ивьевского района. На момент прибытия сотрудников милиции гражданин занимался изготовлением самогона.

– При обыске дома было обнаружено 500 литров самогона, 820 литров самогонной браги и самогонный аппарат, – сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома. – сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.





Сотрудникам милиции молодой человек пояснил, что самогон он изготавливал для личного пользования.

В данный момент проводится проверка, самогон, брага и самогонный аппарат изъяты. Действиям гражданина будет дана правовая оценка.

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