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Готовил для себя. Под Ивье изъяли крупную партию самогона

06.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Сотрудниками Ивьевского РОВД была изъята крупная партия самогона. В поле зрения правоохранителей попал безработный 28-летний житель поселка Юратишки.
 
Готовил для себя. Под Ивье изъяли крупную партию самогона
 
В тот день молодой человек находился в нежилом доме в деревне Верещаки Ивьевского района. На момент прибытия сотрудников милиции гражданин занимался изготовлением самогона.
 
– При обыске дома было обнаружено 500 литров самогона, 820 литров самогонной браги и самогонный аппарат, – сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома. 
 
Готовил для себя. Под Ивье изъяли крупную партию самогона
 
Сотрудникам милиции молодой человек пояснил, что самогон он изготавливал для личного пользования. 
 
В данный момент проводится проверка, самогон, брага и самогонный аппарат изъяты. Действиям гражданина будет дана правовая оценка.
 
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Фото uvd.grodno.by
http://grodnonews.by/
 
 
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Сотрудниками Ивьевского РОВД была изъята крупная партия самогона. В поле зрения правоохранителей попал безработный 28-летний житель поселка Юратишки.     В тот...
 
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