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102 года службе «102»
06.03.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Торжественное собрание и концерт, посвященные 102-летию белорусской милиции, прошли 2 марта в Городокском ГДК. В зрительном зале собрались стражи закона, которые ежедневно защищают покой городокчан, ветераны органов внутренних дел, их родные и близкие, представители различных силовых структур. Творческие подарки виновникам торжества сделали участники коллективов дома культуры.
Подробнее читайте в №18 от 05.03.2019 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте
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Торжественное собрание и концерт, посвященные 102-летию белорусской милиции, прошли 2 марта в Городокском ГДК. В зрительном зале собрались стражи закона, которые...
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