102 года службе «102»

Торжественное собрание и концерт, посвященные 102-летию белорусской милиции, прошли 2 марта в Городокском ГДК. В зрительном зале собрались стражи закона, которые ежедневно защищают покой городокчан, ветераны органов внутренних дел, их родные и близкие, представители различных силовых структур. Творческие подарки виновникам торжества сделали участники коллективов дома культуры.





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