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Праздничный концерт
06.03.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Уважаемые городокчане!
Приглашаем Вас на праздничный концерт, посвященный Дню женщин, «Тебе, единственной!», который пройдет 7 марта в 16.00 в Городокском ГДК.
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Уважаемые городокчане! Приглашаем Вас на праздничный концерт, посвященный Дню женщин, «Тебе, единственной!», который пройдет 7 марта в 16.00 в Городокском ГДК.
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