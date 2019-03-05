Происшествия, криминал

Алиментщики

К уголовной ответственности за умышленное уклонение от уплаты алиментов будут привлечены два горе-отца.

Один из них более года не выплачивал средства на содержание несовершеннолетнего сына, второй не платил алименты более двух лет. Мужчины при этом не принимали должных мер к трудоустройству, иной материальной помощи детям не оказывали.

В отношении несознательных граждан возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.174 Уголовного кодекса Республики Беларусь — уклонение родителей более трех месяцев в течение года от уплаты по судебному постановлению средств на содержание несовершеннолетних или совершеннолетних, но нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи детей. Мужчинам грозят общественные работы, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок до одного года.

Однако помимо уголовного есть еще и другое, не имеющее сроков давности, наказание — немой укор в глазах детей, которые, сами не зная по какой причине, в силу каких, неведомых им обстоятельств, вдруг стали ненужными родным папам.

Везли марихуану

Уроженец Городокщины и два его товарища из Витебска, перевозившие опасное наркотическое средство — марихуану, были задержаны на территории нашего района.

Правонарушителей в д. Старый Болецк задержали милиционеры, вещество изъято. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 Уголовного кодекса Республики Беларусь - незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов. Преступления, предусмотренные статьей, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

«Опытный» вор

Нередки случаи, когда граждане, осужденные за совершение различных преступлений, не делают выводов о том, что наказание неотвратимо, и вновь наступают на одни и те же грабли, преступая закон.

Безработный, ранее судимый уроженец сельского населенного пункта Городокского района 1982 г. р. в феврале проник в хозяйственную постройку в районном центре, вырвав дверной проем. «Хозяйственный» гражданин похитил оттуда бензопилу и велосипед общей стоимостью более 400 руб. Украденное имущество он продал. К слову, мужчина уже был дважды судим за преступления, предусмотренные ст.205 Уголовного кодекса Республики Беларусь — тайное похищение имущества (кража). Он имеет не снятые и не погашенные судимости.

Наказание настигнет

Нечистые на руку граждане, совершая преступления, безусловно надеются, что наказание за них не последуют. Однако возмездие непременно настигает их, даже спустя большой промежуток времени.

Сотрудники Городокского РОВД установили, что к краже 298 литров дизельного топлива и 300 кг комбикорма из складского помещения одного из ныне несуществующих сельскохозяйственных предприятий нашего района, которая произошла летом 2017 г., причастны трое мужчин, проживающих в Городке и в сельских населенных пунктах.

По материалам Городокского РОСК и РОВД подготовила Любовь ШЛЕЙКО.