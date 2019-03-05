Осторожно, ртуть!

Обычный градусник, содержащий около трех граммов ртути, может превратиться из медицинского прибора для измерения температуры в предмет, доставляющий немало неприятностей.

Ртуть относится к классу чрезвычайно опасных веществ. Ее пары вызывают тяжелые отравления, особенно в соединении с другими металлами, поражают нервную систему, почки, другие внутренние органы. Особенно опасно длительное воздействие паров ртути, которые могут появиться даже из маленьких капелек металла, закатившихся в щели.

Спасатели напоминают: если вы разбили градусник, в первую очередь выведите всех людей в другую комнату. Откройте окно для проветривания; если ртуть раскатилась по столу или полу, - не пытайтесь вытереть ее тряпкой — это приведет лишь к размазыванию вещества и увеличению поверхности испарения.

Для сбора ртути приготовьте наполненную водой банку с плотной крышкой, обыкновенную кисточку, резиновую грушу, бумажный конверт, лейкопластырь, мокрую газету, тряпку и раствор марганцовки. При помощи кисточки соберите самые крупные шарики ртути в бумажный конверт. Затем втяните в резиновую грушу более мелкие шарики, а самые мелкие капельки «наклейте» на лейкопластырь. Всю собранную ртуть поместите в банку с водой и плотно закройте ее. Ни в коем случае не используйте для сбора шариков ртути пылесос! После проведите влажную уборку комнаты. Для обработки пола используйте раствор марганцовки или мыльно-содовый раствор (400 граммов хозяйственного мыла и полкилограмма кальцинированной или пищевой соды на 10 литров воды). Затем проветрите помещение.

Что делать с собранной ртутью, подскажет диспетчер по телефону 101.

Дмитрий СЕМЁНОВ, первый замначальника Городокского РОЧС.