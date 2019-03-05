ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Осторожно, ртуть!

06.03.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

Обычный градусник, содержащий около трех граммов ртути, может превратиться из медицинского прибора для измерения температуры в предмет, доставляющий немало неприятностей.

Ртуть относится к классу чрезвычайно опасных веществ. Ее пары вызывают тяжелые отравления, особенно в соединении с другими металлами, поражают нервную систему, почки, другие внутренние органы. Особенно опасно длительное воздействие паров ртути, которые могут появиться даже из маленьких капелек металла, закатившихся в щели.

  Спасатели напоминают: если вы разбили градусник, в первую очередь выведите всех людей в другую комнату. Откройте окно для проветривания; если ртуть раскатилась по столу или полу,  -  не  пытайтесь вытереть ее тряпкой — это приведет лишь к размазыванию вещества и увеличению поверхности испарения.

  Для сбора ртути приготовьте наполненную водой банку с плотной крышкой, обыкновенную кисточку, резиновую грушу, бумажный  конверт, лейкопластырь, мокрую газету, тряпку и  раствор марганцовки. При помощи кисточки соберите самые крупные шарики ртути в бумажный конверт. Затем втяните в резиновую грушу более мелкие  шарики, а самые мелкие капельки «наклейте» на лейкопластырь. Всю собранную ртуть поместите в  банку с водой и плотно закройте ее. Ни в коем случае не используйте для сбора шариков ртути пылесос! После проведите влажную уборку комнаты. Для обработки пола используйте раствор марганцовки или мыльно-содовый раствор (400 граммов хозяйственного мыла и полкилограмма кальцинированной или пищевой соды на 10 литров воды). Затем проветрите помещение.

  Что делать с собранной ртутью, подскажет диспетчер по телефону 101.

Дмитрий СЕМЁНОВ, первый замначальника Городокского РОЧС.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обычный градусник, содержащий около трех граммов ртути, может превратиться из медицинского прибора для измерения температуры в предмет, доставляющий немало...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что показали мониторинги...
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика