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Молодой и горячий. 54-летняя Моника Беллуччи вышла в свет с новым возлюбленным

06.03.2019 12:13 — Разное | Tut.by  
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С момента расставания с мужем, актером Венсаном Касселем, Моника Беллуччи не афишировала свою личную жизнь. Но на последнем показе Chanel актриса решила не скрывать свое счастье и вышла в свет с новым возлюбленным-французом, — пишет Cosmo.


В спутнике Моники гости показа узнали 36-летнего художника, дизайнера и владельца арт-галереи Николаса Лефевра. Осенью Моника рассказала о Николасе, не называя имени:

— Я уже несколько месяцев встречаюсь с мужчиной, и он не относится к миру кино. У него другая работа, но ему так же много приходится путешествовать, поэтому он прекрасно понимает меня. Не хочу называть его имя, но я очень счастлива.


У Николаса, как и у Моники, есть опыт семейной жизни, кроме того, после брака у него осталась 6-летняя дочь.

Поклонники Беллуччи радуются в Сети тому, что актриса снова любит и смогла перевернуть страницу жизни с Касселем, ведь тот уже более полугода состоит в новом браке с моделью Тиной Кунаки и скоро станет отцом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от tina kunakey (@tinakunakey) 30 Окт 2018 в 5:49 PDT

 
 
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