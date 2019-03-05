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Жорес Алферов продвигал важные для развития белорусской науки проекты

06.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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ыдающийся ученый-физик, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов продвигал важные для развития науки, в том числе белорусской, проекты. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА директор Института физики имени Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси Николай Казак.

«По многим направлениям и проектам работали совместно. Было много инициатив от Жореса Алферова по сотрудничеству с нашей страной. Он очень тепло относился к Беларуси и нашей академии наук», — поделился Николай Казак.

Жорес Алферов как академик Российской академии наук (РАН) и иностранный член НАН Беларуси многое сделал для развития связей между академиями и учеными двух стран. В частности, он способствовал подготовке и реализации союзных программ Беларуси и России, налаживанию взаимодействия по линии фонда «Сколково». Институт физики имени Б.И.Степанова НАН Беларуси сотрудничал с Физико-техническим институтом имени А.Ф. Иоффе РАН, во главе которого несколько лет был Алферов.

Каждые два года проходит белорусско-российский семинар «Полупроводниковые лазеры и системы на их основе», сопредседателем которого в свое время был Жорес Алферов. Очередной семинар пройдет в мае нынешнего года в Беларуси. «Мы, конечно, на этом мероприятии отметим роль Алферова в науке», — отметил Николай Казак.

Церемония прощания с Жоресом Алферовым, который умер 1 марта на 89-м году жизни, прошла 5 марта в Санкт-Петербургском научном центре РАН. Проститься с выдающимся физиком пришли сотни людей. Как отметили в НАН Беларуси, Жорес Алферов внес неоценимый вклад в мировую науку. На церемонии прощания в Санкт-Петербурге присутствует и заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Сергей Килин.

Жорес Алферов родился в 1930 году в Витебске, в 1947 году с золотой медалью окончил школу в Минске, на первом курсе обучался в Белорусском политехническом институте, откуда перевелся в Ленинградский электротехнический институт. В 2000 году Жорес Алферов вместе с американскими учеными Джеком Килби и Гербертом Кремером удостоились Нобелевской премии по физике. Жорес Алферов и Герберт Кремер получили ее за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике, Килби — за участие в изобретении интегральной схемы.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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ыдающийся ученый-физик, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов продвигал важные для развития науки, в том числе белорусской, проекты. Такое мнение высказал...
 
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