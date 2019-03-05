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ЕАЭС, Союзное государство, Евросоюз и ВТО — Лукашенко собрал совещание по интеграционному сотрудничеству
06.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня совещание с руководством правительства и высших государственных органов, на котором обсуждалось участие Беларуси в интеграционных структурах и сотрудничество с европейскими организациями, передает корреспондент БЕЛТА.
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ЕАЭС, Союзное государство, Евросоюз и ВТО — Лукашенко собрал совещание по интеграционному сотрудничеству
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня совещание с руководством правительства и высших государственных органов, на котором обсуждалось участие...
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