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Профсоюзная акция «Наш животновод» прошла в Хотимском районе

06.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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— Белорусский профсоюз работников агропромышленного комплекса совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия проводит эту акцию, — рассказал председатель райкома профсоюза работников АПК Михаил Карпенков. – Можно много говорить о значении технологий в производстве молока, но главным остается человек. Цель данного проекта – побывать на фермах, встретиться с людьми, обсудить актуальные вопросы, вручить награды лучшим животноводам.

Заметим, что многие из них были награждены на прошедшем торжественном собрании передовиков народного хозяйства района. На днях чествование лучших представителей животноводческой отрасли продолжилось на молочно-товарных комплексах «Беседовичи» ОАО «Батаево» и «Березки» ОАО «Октябрь-Березки», которые посетил заместитель председателя Могилевского обкома профсоюза работников АПК Алексей Рымша.Профсоюзная акция «Наш животновод» прошла в Хотимском районе

Поздравления и Благодарственные письма принимали начальник комплекса Елена Никульченко, зоотехник Марина Арганистова, операторы машинного доения Тамара Ушанова, Елена Автушенко, Светлана Животова, Елена Вашкеба.

Наши труженицы молодцы! Уместный макияж, красиво уложенные челки, головные уборы – это все они.

— А что вас так удивляет? – мило улыбается Елена Вашкеба. – В первую очередь, мы – женщины!

 Александр ЛейчинскийПрофсоюзная акция «Наш животновод» прошла в Хотимском районе
Профсоюзная акция «Наш животновод» прошла в Хотимском районе

 

 
 
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