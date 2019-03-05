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Госавтоинспекция 6-15 марта проводит республиканскую профилактическую акцию «Берегите детей!»

06.03.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Госавтоинспекция 6-15 марта проводит республиканскую профилактическую акцию по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Берегите детей!», сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

Госавтоинспекция 6-15 марта проводит республиканскую профилактическую акцию «Берегите детей!»

Организована информационная и разъяснительная работа в трудовых коллективах и средствах массовой информации. «Инспекторы рассказывают об основных рисках и угрозах безопасности детей на дороге, необходимости неукоснительного соблюдения правил безопасной перевозки несовершеннолетних. Во всех учебных заведениях пройдут встречи и занятия с детьми. Сотрудники ГАИ напомнят правила безопасного поведения на дороге и в транспорте, а также во дворах. Особое внимание будет уделено правилам перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу, выбору безопасных мест для катания на роликах, скейтбордах, велосипедах», — рассказали в ГАИ.

Сотрудники ДПС усилят контроль за соблюдением водителями скоростных режимов, правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей. Сосредоточат внимание и на пресечении нарушений правил несовершеннолетними, а также взрослыми при сопровождении детей. Дороги и техсредства организации движения вблизи учреждений образования обследуют на наличие недостатков.

В 2018 году в Беларуси примерно на треть возросло количество ДТП с участием детей — до 398 (в 2017 таких аварий было 303). В них погибли 22 несовершеннолетних, получили травмы 419. В январе-феврале 2019 года на дорогах страны погибли 2 ребенка (пассажир и пешеход), 44 получили травмы.

Как отметили в ГАИ, в среднем 70% аварий с участием детей происходят по вине взрослых.
Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/gosavtoinspektsija-usilila-kontrol-za-bezopasnostjju-detej-na-doroge-339071-2019/
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БЕЛТА.

 
 
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Госавтоинспекция 6-15 марта проводит республиканскую профилактическую акцию по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма "Берегите...
 
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